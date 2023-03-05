陸工信部長：要千方百計穩住「電子、汽車、鋼鐵」等行業

▲「穩增長」成今年重點。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李克強5日在人大會議上進行了政府工作報告，將今年的經濟增長目標定於5%，並強調「穩字當頭」。工業和信息化部部長金壯龍也在「部長通道」進一步指出，有一些產業的規模較大，產值佔GDP超過1%，像是電子、汽車、鋼鐵等，對穩增長有重要作用，要千方百計穩住。

金壯龍在回應如何推動工業「穩增長」時提到，現在存量的政策、增量的政策即將發力，肯定會進一步釋放市場主體的活力，釋放居民消費的潛力，釋放產業升級的動力，所以工業經濟有望回升向好，「對此我們充滿信心。」

金壯龍指出，下一步將重點抓好以下幾項工作：第一，要促進重點行業增長，工業產業裡面有一部分產業規模比較大，產值佔GDP的1%以上，比如說電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等這些行業，對於穩增長起著至關重要的作用，「所以我們要千方百計、想方設法穩住這些行業。」

金壯龍說，第二，要加大投資，「十四五」已經部署了很多重大工程、重大項目，要把它實施好，「同時我們要鼓勵金融機構、資本市場加大對製造業的支持力度。我們要充分發揮政府產業投資基金的引領作用，帶動社會資本加大投入，同時我們也要做好外資項目的服務和保障，鼓勵外資擴大在華投資。」

金壯龍強調，第三，要擴大消費，首先要穩住像新能源汽車的大眾消費，同時要繼續開展智能家電、綠色建材的下鄉活動。

金壯龍還說，第四，要發揮地方的積極性，支持東部地區加快發展先進製造業，鞏固提升出口的優勢。要支持中西部地區積極承接產業轉移，打造新的增長極，要支持東北地區加快傳統產業的改造升級，發展戰略性新興產業，「我們同時要發揮京津冀、長三角、粵港澳大灣區協同效應。同時也支持各地加大製造業的發展，為穩增長作貢獻。」