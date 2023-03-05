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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸15名政協委員提案：內陸廣設核電廠　每年開工10台以上機組

▲廣東台山核電廠。（圖／視覺中國）

▲廣東台山核電廠。（示意圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國政協十四屆一次會議4日在北京開幕。15位政協委員提交提案稱，加大核電發展力度，將核電拓展到內陸，「在確保安全前提下，未來10年保持每年核准開工10台以上機組。在內陸地區，儘早啟動核電項目的規劃建設工作。」

據《澎湃新聞》報導，提案者之一的全國政協委員包括中國廣核集團有限公司黨委書記、董事長楊長利認為，大陸核電發展空間佈局尚不平衡，全部集中在沿海區域。在構建新型電力系統、積極穩妥推進雙碳目標的新形勢下，拓展核能應用的空間佈局具備必要性和可行性。

他表示，目前大陸能源發展面臨區域性供需矛盾。華中地區經濟快速發展，能源資源稟賦不足，碳減排壓力大，電力供需矛盾突出，需要核電保障供應安全，緩解煤炭和電力的遠距離輸運矛盾，促進能源結構轉型。西北地方是新能源大規模集中開發的重點地區，西南地區高度依賴水電，電力系統的波動性大，需要核電作為基礎支撐，提升電網可靠性和經濟運行水準，保障極端情況下的電力穩定供應。

楊長利稱，除中國外，全球內陸在運、在建核電機組比例高達64%和44%，美、法、俄等核電大國超半數機組在內陸。全球內陸核電機組絕大多數採用二代技術，平均運行年限超過30年，最長的3台機組已運行54年，安全性和可靠性得到充分驗證。

他說，大陸現有在運在建核電機組76台，裝機8100萬千瓦，位列全球第二，但發電裝機和發電量占比仍較小，分別為2.2%和5%，尤其是發電量占比，不及世界平均水準的1/2、發達國家的1/3。在碳達峰碳中和目標下，按照2030年、2050年核發電量占比分別達10%和18%測算，核電在運裝機至少需達到1.5億千瓦和3.8億千瓦。根據這樣的測算，未來十年必須保持每年核准10台以上核電機組的發展力度。

楊長利指出，除了提供電力外，核能在清潔供暖供熱、海水淡化、制氫等非電領域也有廣泛應用前景。遼寧紅沿河核電站、山東海陽核電站和浙江秦山核電站在保障安全發電的同時，也展開核能供暖示範。

報導強調，在電力系統脫碳大勢和俄烏衝突後多國謀求進一步能源獨立背景下，近年來，低碳、高能量密度的核電再次成為全球重要經濟體能源戰略中的關鍵選項。為提升能源保障能力和促進綠色發展，2022年大陸加大核電的核准力度，總計10台核電新機組獲國務院核准。2022年是繼2008年的14台機組獲批後，十餘年來核電核准速度和數量最高的一年。

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