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輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

南投縣第2選區立委補選，國民黨候選人林明溱最終以落後1925票敗選，在地重要人士看著開票愁雲慘霧。（圖／報系資料照）

▲南投縣第2選區立委補選，國民黨候選人林明溱最終以落後1925票敗選，在地重要人士看著開票愁雲慘霧。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

南投縣第2選區立委補選，國民黨候選人林明溱最終以1925票差距，敗給民進黨候選人蔡培慧，中斷國民黨自去年九合一選舉以來的連續勝選氣勢；雖然有政治學者認為，這場選舉只是小輸，傷不了國民黨整體聲勢，但藍營政治人物普遍認為，朱立倫應該放下2024年總統夢，團結支持新北市長侯友宜競逐大位，才能避免重蹈這次立委補選內部分裂導致敗選的覆轍。

「朱立倫不用想選總統了，這次該完全死心！」一名不具名的國民黨立委表示，黨內原傳出朱立倫在林明溱勝利後，準備順勢宣布投入2024年總統大選，因此農曆年後都把心力放在串連各地黨部與議會，進行全台感恩之旅，反而對南投立委補選掉以輕心。他也指出，其實在選前之夜，黨內不同系統就在為了「『那個大咖』（指侯友宜）沒到南投站台」，進行檯面下攻防，還沒投票就在找戰犯，分裂的國民黨怎麼贏呀？

該藍營立委說，這次選舉結果雖然遺憾，但好處是讓黨內有警覺心，各山頭必須團結才能讓國民黨2024年重返執政，也相信會更加鞏固侯友宜作為國民黨最強母雞的地位。但他也話鋒一轉，幫忙朱立倫緩頰說，南投立委補選會走到敗選這一步，林明溱自己還是要負最大責任，他以為躺著選就能贏，且呵護自己小孩林儒彬的意圖太過明顯，造成黨內矛盾分裂，才造成今日敗戰。

新北市長侯友宜在南投縣第2選區立委補選過程，曾南下幫忙輔選國民黨候選人林明溱，侯親民形象深受民眾喜愛。（圖／報系資料照）

▲新北市長侯友宜在南投縣第2選區立委補選過程，曾南下幫忙輔選國民黨候選人林明溱，侯親民形象深受民眾喜愛。（圖／CTWANT提供）

據指出，國民黨內部掌握民調，林明溱曾一度大贏蔡培慧15％，然而在農曆年後，卻一路急速下滑，到2月中旬時還曾被蔡培慧倒贏3％，嚇得黨中央全員出動力挽狂瀾。此外，這次南投立委的地下賭盤趨勢亦是如此，2月初時林明溱還讓（贏）蔡培慧8千票，但隨著民進黨陣營一波接一波的攻勢，兩人差距愈讓愈小，2月底時已拉近到林僅小讓蔡3千票，3月初則是兩人平盤。

一名國民黨中央黨務人士強調，朱立倫會提名林明溱是根據民調科學數據，去年九合一選舉完，甫代表民進黨參選南投縣長的蔡培慧知名度正盛，藍營內只有林明溱的支持度比蔡高3%，游顥和宋懷琳等國民黨縣議員的民調都是輸的。他說，這種情況下，朱立倫不提林明溱行嗎？選戰經驗豐富的林明溱會選到翻船，誰都料想不到，黨內不應該在此刻急找戰犯。

師範大學政研所教授曲兆祥表示，國民黨南投立委沒有贏，確實沒有加分，但前面自九合一選舉、嘉義市長選舉和台北立委補選，都是接連幾場勝利，這次小輸對國民黨聲勢影響有限，朱立倫被究責機會不大。他強調，國民黨仍掌握大部分縣市執政權，朱立倫還是有功勞的；只是不能否認，這一次吞敗，讓朱立倫接下來無法完全稱心如意操作總統提名，這結果會對侯友宜比較有利。

國民黨南投立委補選候選人林明溱敗選原因之一，在於外界傳聞他這次選立委是為兒子林儒彬卡位，引發黨內猜忌。（圖／林明溱競選總部提供）

▲國民黨南投立委補選候選人林明溱敗選原因之一，在於外界傳聞他這次選立委是為兒子林儒彬卡位，引發黨內猜忌。（圖／CTWANT提供）

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