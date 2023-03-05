地雷外食前3名！貴又沒營養　漢堡超意外

▲自助餐菜色多樣化，可攝取的營養也較為多元，還能依價位挑選，很適合精打細算又想兼顧健康的外食族。（圖／CTWANT提供）

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外食費愈來愈驚人，許多民眾甚至一天只吃兩餐來省錢，專家建議更要「精準吃」，因此最推薦菜色多元化的自助餐，認為營養均衡又經濟實惠，而貴鬆鬆又難以營養均衡的外食地雷前三名分別是港點、義大利麵、披薩，而漢堡竟然比前三名更健康，因為它至少還會有一片生菜或番茄。

根據行政院主計處公布1月最新資料，菜價飆升28.25%，創下17個月以來最高紀錄，蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別漲升15.74%及5.72%，調理食品、水產品、乳類等都貴了4%以上。

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因此最近不少餐飲業者紛紛調升價格，包括鬍鬚張、八方雲集、迷克夏等，以鬍鬚張的招牌便當為例，2017年時僅85元，如今已漲到100元，就連豬腳便當，也從115變130元。

外食費愈來愈驚人，一位網友在PTT發文詢問「有人一天三餐改成兩餐嗎？」原PO說自己三餐都得外食，以前都規定一天只能花多少餐費，但現在外食費愈來愈貴，「一天三餐一定無法達標，只能無奈每天少吃一餐。」貼文一出，許網友都表示有同樣想法，所以大多選擇不吃早餐，改吃午晚餐就好。

另外也有網友表示，自從物價上漲之後，就不再買手搖飲料，而是改買茶包自己沖泡，而雞排也是許多網友點名「戒吃」的品項，以知名的派克雞排為例，一片就要80元，幾乎快等於一個便當的價錢。

▲程涵宇營養師表示，外食族如果想吃義大利麵又兼顧多元營養，建議再加點生菜沙拉，但價格恐怕就會超出預算。（圖／CTWANT提供）

飲料、點心可以省下來，但正餐一定得吃，如果無法自己下廚，必須餐餐外食，營養師程涵宇提醒要避開昂貴又營養價值低的外食地雷，其中前三名分別是港點、義大利麵、披薩，因為它們的營養價值過於單一，且價格並不便宜。

「港點量少價高，而且大多是澱粉，如果想獲得較均衡的營養，就必須點超多道，預算很容易爆表！若以省錢兼顧營養為考量，CP值最低。」程涵宇說，至於義大利麵，雖然屬於低GI（低升糖指數）的澱粉類食物，但外食多是奶醬茄汁，熱量高且幾乎沒有蔬菜，若要吃蛋白質食物就必須點海鮮或雞肉口味，價位又偏高，所以排名第二。

第三名是披薩，程涵宇認為油脂含量較高，點一份海鮮或雞肉口味可以多人分吃，分攤費用之後價格尚能接受，但建議搭配沙拉增加蔬菜量，同時避免喝含糖飲料，這樣營養會比較均衡。

許多人第一印象認為最不營養的漢堡，程涵宇反而覺得相較之下比前三名都健康。「一個漢堡就可以吃到肉跟菜，以營養素均衡度來說尚可，又方便也能省到荷包，但速食類可能鈉含量較高，所以還是不能天天吃，而且也要避免含糖飲料。」

外食又想吃得健康、省錢，程涵宇建議早餐可喝市售的燕麥牛奶、午晚餐則選擇營養均衡、多樣化的外食餐廳，例如學校內或學校附近的自助餐，或是一些政府部門的員工餐廳，都能吃到各式各樣的蔬菜、豆類食物、魚類海鮮，經濟實惠又能補充一天所需的營養素。

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