許淑華喊變「黨意立委」要下架　蔡培慧：有競爭才會進步

▲蔡培慧（右）與羅美玲（左）展開車隊掃街謝票行程。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣第二選區立委補選結果出爐，代表民進黨參選的蔡培慧勝選，她5日上午展開謝票車掃行程，特別感謝選民、志工、黨主席賴清德及競總主委羅美玲；對於縣長許淑華稱「若沒好表現一樣下架她」等語，蔡說，這是正常的，有競爭才會進步，但並沒有所謂「黨意立委」這件事情。

蔡培慧今天上午展開謝票車掃行程，陸續前往南投市、名間、竹山、鹿谷等行政區，她會前與羅美玲一起接受媒體聯訪時說，她經歷過去兩次敗選、這次勝選，但對她來說不是敗選和勝選，而是問自己「妳要不要在南投持續打拚？答案是要的」，如同昨天講的，當選是責任的開始，任何一件事情都不能鬆懈，盼走遍每個地方與鄉親互動，要將大家的囑託銘記在心。

媒體詢問，許淑華昨天喊話，希望蔡培慧進入立法院後，可以代表南投民意，而非只是聽從民進黨的黨意，還說若沒有好的表現，只是在立法院當投票部隊，「那麼2024年我們一樣下架她。」對此，蔡培慧回應，「下架」是正常的，因為任何一個人做得好就持續，做不好當然大家票就不會投給他，競爭才會進步，這是必要的，不過，並沒有「黨意立委」這件事情，她會聽取在地的民意才來做出選擇，尊重民意才是從政工作者的初衷和本意。

媒體關注，蔡培慧出身自南投縣第一選區，此次「跨區參選」，是否將在2024年回到第一選區選舉，亦或會幫忙耕耘第二選區？蔡培慧表示，「我持續要在這裡耕耘，因為我感受到大家對蔡培慧的囑託、支持以及監督，我會繼續在這裡耕耘。」

蔡培慧強調，她從政的初心就是要改變南投的城鄉落差結構，會努力來推動。她說，現在盡心、盡全力，一定要在南投設大型醫院，除了彰基外也與台中榮總談合作，協助地區醫院進行設備更新，此外，也會關注老人社會福利、灌溉設施、與中央政府協助處理垃圾問題等議題，把鄉親的囑託放在心上。