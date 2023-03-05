南投投票發現密錄器　蔡培慧籲檢調正視

▲南投市營盤國小投票所外發現盆栽暗藏攝影機。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣第2選區立委補選4日投開票，但民眾發現南投市營盤國小投票所外發現盆栽暗藏攝影機，部分投票所還有民眾疑持手機錄影，最終有4人因安裝盆栽攝影機被警方帶回。對此，準立委蔡培慧5日表示，檢調體系一定要正視，昨天她目擊有民眾在投票所30公尺內放了不只一個監視器，還自備與警方問答的對答單，恐是「有系統的」作法。

蔡培慧今天上午受訪說，對於「監票部隊」這件事情，她必須嚴正地講，檢調體系一定要正視，就連她昨天也在投票所看到，一名民眾用衣服蓋著監視器，從早上到下午兩點多待在投票所30公尺處，本來以為只有在該投票所有，且該民眾講話的口音也不是當地的口音，後來又發現，距離投票所不到5公尺的房屋高處，以及對面的電錶上，又各有一個秘錄器。

蔡培慧說，她當下詢問該民眾為什麼要放監視器，是否是為了要確保誰來投票？還要註記誰幾點幾分來投票？但是當下該民眾硬是不討論，「他們是有系統的」，警察來的時候他們拿出一張標準化回應的單子，主張自己靜靜的坐在那邊，有影響到別人嗎？

蔡培慧競選總部主委、立委羅美玲也說，看到他們的行為覺得不可思議，真的就是違反了民主的程序，怎麼可以對著來投票的民眾錄影？目的是什麼？這部分請檢調單位一定要嚴加查辦，「因為我覺得，這可能跟國安有關係。」