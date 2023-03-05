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趙怡翔分析蔡培慧勝選3關鍵　大讚賴清德找回民眾對綠營信任感

▲蔡培慧母親和副總統賴清德到場力挺。（圖／翻攝「慧做事真實在」臉書粉專）

▲趙怡翔認為，蔡培慧的勝選，部分原因歸功於賴清德找回民眾對民進黨的信任感。（圖／翻攝「慧做事真實在」臉書粉專）

記者江采蓁／綜合報導

南投縣第二選區立委補選結果出爐，民進黨候選人蔡培慧勝選，成功將藍天翻轉綠地，令外界跌破眼鏡。對此，民進黨台北市議員趙怡翔5日也在臉書分享蔡培慧勝選驗證了三個重點，包括剛上任黨主席的賴清德找回民眾對民進黨的信任感。

趙怡翔表示，看到南投補選的結果，除了感到開心外，也對南投縣民充滿感謝，謝謝大家選擇了一位有願景與理想的立委，感謝大家終結了林家在地方的長期勢力。而他也認為，這其中驗證了三個重點。

第一「候選人的素質很重要」，趙怡翔指出，他前幾天在節目上評論南投縣選舉，仔細研究了兩位候選人的背景，他發現兩者的差別真的很大。他點出，蔡培慧曾經在921震災重建基金會工作，擔任臺灣農村陣線秘書長，後續也在立法院與中央政府擔任要職，一身投入南投的地方發展。而這些經驗也反映在蔡培慧提出的十大政策當中；相對而言，國民黨候選人林明溱曾經涉入賄選判刑，還被地方質疑財力來源不明，不確定為何長期擔任公職能幫自己與家人買入豪宅，在競選期間，也看不到林明溱發表政策白皮書，唯一具體承諾似乎為自己不尋求連任，因此即便南投縣為深藍選區，面臨不理想的候選人，選民仍會做出不同選擇。

第二「地方議題不等於中央議題」，趙怡翔表示，民進黨在去年九合一選舉遇到重大挫敗，而許多評論家也預言說民進黨在2024年可能面臨同樣結果，整體政治環境將對民進黨頗為不利，但他從來不買單此類說詞，畢竟2018年及2020年的選舉結果已經充分證明，選民會以不同的視角看待中央及地方的選舉；他強調，而這也就是國民黨的盲點，去年許多民眾透過選票向民進黨的縣市首長候選人表達失望，這是民進黨必須虛心接受的教訓，但這不代表是對國民黨的各項立場表達肯定，尤其國民黨在兩岸及國家定位的主張仍然與多數民眾疏遠，無法使台灣人民安心。

第三「賴清德找回民眾對民進黨的信任感」，趙怡翔認為，賴清德上任黨主席後，努力改革民進黨，從辦理多場檢討及與基層黨員互動的會議外，也主動處理學倫、黑金、黨紀及其他艱困挑戰，努力讓這些問題不再纏繞著民進黨的執政與選舉，這樣的態度與立場，讓許多曾經對民進黨失望的選民，願意再次給民進黨機會；他提到，同時，賴清德也帶頭展現出民進黨的團結態勢，在這次選舉中，賴清德以身作則，不斷動員全黨上下要以行動支持蔡培慧，展現出民進黨不能輸的精神，而相對的，最有可能代表國民黨出任2024年總統候選人的新北市長侯友宜卻選擇不參戰，將南投縣的選舉視為與他無關。

趙怡翔最後表示，這場選舉對民進黨而言，確實有很大的鼓舞作用，也提醒著民進黨，一定要繼續改革，使全黨上下更貼近民心，更了解民意。

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