蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

▲南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧勝選，這是副總統賴清德接任民進黨主席後首戰告捷。（圖／CTWANT提供）

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南投第2選區立委補選昨（4）日由民進黨候選人蔡培慧勝出，這是副總統賴清德接任民進黨主席後的第一戰，而首戰告捷讓綠營氣勢大振，終於為去年九合一選舉的慘敗止血成功；多位民進黨人士指出，蔡培慧勝選背後有3大因素，包括賴培慧人格特質清新、民進黨副秘書長黃建嘉操盤犀利、賴清德改革3箭有感，而最終結果也讓賴清德在黨內地位更加鞏固定於一尊。

51歲農業經濟學者、社會運動出身的蔡培慧，歷經2020年南投立委、2022年南投縣長敗選，終於在今年南投立委補選拿下勝利。由於蔡的學者形象穩健，在選戰過程中，國民黨還一度找不到對她的攻擊點，轉而攻擊其選戰團隊幕僚黃建嘉，以及行政院副院長鄭文燦，讓民進黨內人士大讚「找對人、有好的產品，就先贏一半了」。

此外，有綠營人士指出，南投立委補選的關鍵靈魂人物首推黃建嘉，他在2月3日於民進黨中央黨部1樓召開記者會，宣示帶12人團南下進駐蔡培慧競選團隊，當時外界多以為這是一場穩定軍心的秀。但最後令外界眼睛為之一亮，黃建嘉進駐南投後，天天發新聞稿、上緊團隊發條，圍繞著林明溱父子這幾年的人事安排、財務運用和豪宅購買等爭議，進行一波又一波的攻擊，打到林家父子「哀爸叫母」。

▲民進黨副秘書長黃建嘉一個月前進駐南投，天天發布新聞稿打空戰，成功帶動起綠營反敗為勝的氣勢。（圖／CTWANT提供）

「黃建嘉成功掌握國民黨陣營內的矛盾嫌隙，切出勝選的利基點。」該綠營人士也說，黃建嘉主打林明溱參與補選，背後是為兒子林儒彬卡位2024年立委，林明溱陣營起初不以為意，然而該說法卻愈傳愈廣、動搖藍營。他說，最後逼得林明溱父子在國民黨主席朱立倫陪同下，2月18日出面宣布「父子都不選2024」，而且一次宣示沒用，林明溱之後在多個場合，又由縣議員游顥陪同，重複向支持者承諾。

「除了綠營希望一場久違的勝利，這場選戰的意義在於外界不能再說民進黨沒有正規軍了！」一位民進黨輔選幹部表示，黃建嘉真的是帶頭在打仗，每天想梗、想論述、想順口溜，「只為兒子蓋豪宅，不給青年蓋社宅」、「只為兒子立委路，不管游顥政治路」。他說，「建嘉style打法」創意十足，幽默風趣的口號讓選民朗朗上口，預料犀利風格將延續，深刻形塑賴清德2024年的大選風格。

此外，有民進黨幕僚指出，賴清德第一戰打得很好，就像前主席蔡英文2008年帶領民進黨再起時，就是靠一場接一場的選舉凝聚士氣，而賴清德這次又是在艱困選區選得比預期中好，更加難能可貴，已牢牢穩住黨內地位。他也提及，雖然台南議長選舉案吵得沸沸揚揚，而且檢方起訴時間不無政治考量，但賴清德接連對台南議長案、黨員排黑、學倫議題，非常有效率的改革三箭，已對支持者的士氣提振相當有效果。

▲副總統賴清德接任民進黨主席後，下令全黨協助蔡培慧打贏南投立委補選，黨中央舉行了不少相關議題記者會。（圖／CTWANT提供）

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