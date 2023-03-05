　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧勝選，這是副總統賴清德接任民進黨主席後首戰告捷。（圖／報系資料照）

▲南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧勝選，這是副總統賴清德接任民進黨主席後首戰告捷。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

南投第2選區立委補選昨（4）日由民進黨候選人蔡培慧勝出，這是副總統賴清德接任民進黨主席後的第一戰，而首戰告捷讓綠營氣勢大振，終於為去年九合一選舉的慘敗止血成功；多位民進黨人士指出，蔡培慧勝選背後有3大因素，包括賴培慧人格特質清新、民進黨副秘書長黃建嘉操盤犀利、賴清德改革3箭有感，而最終結果也讓賴清德在黨內地位更加鞏固定於一尊。

51歲農業經濟學者、社會運動出身的蔡培慧，歷經2020年南投立委、2022年南投縣長敗選，終於在今年南投立委補選拿下勝利。由於蔡的學者形象穩健，在選戰過程中，國民黨還一度找不到對她的攻擊點，轉而攻擊其選戰團隊幕僚黃建嘉，以及行政院副院長鄭文燦，讓民進黨內人士大讚「找對人、有好的產品，就先贏一半了」。

此外，有綠營人士指出，南投立委補選的關鍵靈魂人物首推黃建嘉，他在2月3日於民進黨中央黨部1樓召開記者會，宣示帶12人團南下進駐蔡培慧競選團隊，當時外界多以為這是一場穩定軍心的秀。但最後令外界眼睛為之一亮，黃建嘉進駐南投後，天天發新聞稿、上緊團隊發條，圍繞著林明溱父子這幾年的人事安排、財務運用和豪宅購買等爭議，進行一波又一波的攻擊，打到林家父子「哀爸叫母」。

民進黨副秘書長黃建嘉一個月前進駐南投，天天發布新聞稿打空戰，成功帶動起綠營反敗為勝的氣勢。（圖／報系資料照）

▲民進黨副秘書長黃建嘉一個月前進駐南投，天天發布新聞稿打空戰，成功帶動起綠營反敗為勝的氣勢。（圖／CTWANT提供）

「黃建嘉成功掌握國民黨陣營內的矛盾嫌隙，切出勝選的利基點。」該綠營人士也說，黃建嘉主打林明溱參與補選，背後是為兒子林儒彬卡位2024年立委，林明溱陣營起初不以為意，然而該說法卻愈傳愈廣、動搖藍營。他說，最後逼得林明溱父子在國民黨主席朱立倫陪同下，2月18日出面宣布「父子都不選2024」，而且一次宣示沒用，林明溱之後在多個場合，又由縣議員游顥陪同，重複向支持者承諾。

「除了綠營希望一場久違的勝利，這場選戰的意義在於外界不能再說民進黨沒有正規軍了！」一位民進黨輔選幹部表示，黃建嘉真的是帶頭在打仗，每天想梗、想論述、想順口溜，「只為兒子蓋豪宅，不給青年蓋社宅」、「只為兒子立委路，不管游顥政治路」。他說，「建嘉style打法」創意十足，幽默風趣的口號讓選民朗朗上口，預料犀利風格將延續，深刻形塑賴清德2024年的大選風格。

此外，有民進黨幕僚指出，賴清德第一戰打得很好，就像前主席蔡英文2008年帶領民進黨再起時，就是靠一場接一場的選舉凝聚士氣，而賴清德這次又是在艱困選區選得比預期中好，更加難能可貴，已牢牢穩住黨內地位。他也提及，雖然台南議長選舉案吵得沸沸揚揚，而且檢方起訴時間不無政治考量，但賴清德接連對台南議長案、黨員排黑、學倫議題，非常有效率的改革三箭，已對支持者的士氣提振相當有效果。

副總統賴清德接任民進黨主席後，下令全黨協助蔡培慧打贏南投立委補選，黨中央舉行了不少相關議題記者會。（圖／報系資料照）

▲副總統賴清德接任民進黨主席後，下令全黨協助蔡培慧打贏南投立委補選，黨中央舉行了不少相關議題記者會。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀
南投關鍵戰2／朱立倫總統夢斷　藍營：團結挺侯2024才能贏
抗通膨精準吃1／打破「每天都要吃雞蛋」迷思　「這個食物」比起來更健康
星談心／源少年3月專場全員預告有精彩Solo　須弘道忙課業堅持不打瞌睡

ET快訊
蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」
凱迪拉克「衝超商」死者身分曝　健身器材公司總經理母無辜身亡
女當選人未就職　再不來就補選
青峰深夜痛心爆粗口　籲「別助紂為虐」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

女當選人未就職　再不來就補選

「網軍沒出征，蔡培慧反而贏了」　蘇一峰：民進黨支持者發現了嗎

替代役3月起實施實彈射擊　未來擬受「模組化訓練」以熟稔平戰轉換

布局2024　柯文哲4月將以總統參選人身分訪美

國民黨敗選！　徐巧芯打氣喊「攻擊是最好的防禦」：繼續勇往直前

賴神有多神？　媒體人曝藍營敗選原因嗆：國民黨送頭而已

林明溱藍營鐵票區翻車落馬！親藍媒體人分析原因：就是活該

「民主戰勝了世襲」　林右昌：感謝支持者願意給民進黨機會

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

女當選人未就職　再不來就補選

「網軍沒出征，蔡培慧反而贏了」　蘇一峰：民進黨支持者發現了嗎

替代役3月起實施實彈射擊　未來擬受「模組化訓練」以熟稔平戰轉換

布局2024　柯文哲4月將以總統參選人身分訪美

國民黨敗選！　徐巧芯打氣喊「攻擊是最好的防禦」：繼續勇往直前

賴神有多神？　媒體人曝藍營敗選原因嗆：國民黨送頭而已

林明溱藍營鐵票區翻車落馬！親藍媒體人分析原因：就是活該

「民主戰勝了世襲」　林右昌：感謝支持者願意給民進黨機會

醫點名：6種喝水方式錯了！　嚴重恐誘發3種癌

鼓勵青年返鄉務農　農委會「農業經營準備金」最高2年72萬元

人夫買春叫Foodpanda露餡！　青樓女挨告喊「我是雞」被判無罪

繳不出貸款「愛車會自己開去扣押場」！福特新專利玩出自駕新高度

3月壽星快看！星級飯店「住1晚送1晚」　加碼免費吃早餐、送蛋糕

輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

混血千金變三級片豔星！超狂身家起底　火辣女星消失21年「近況曝光」

夫妻性慾太強創約砲群「公開揪砲」　人妻只有這禁忌！2派網友狂戰

蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

吳青峰痛心爆粗口「別再線上聽蘇打綠的歌」　深夜控訴：收聽都是助紂為虐

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

蔡培慧勝！學者曝3原因：綠營改革奏效

女當選人未就職　再不來就補選

林明溱藍營鐵票區翻車！親藍媒體人：活該

賴神有多神？　媒體人曝藍營敗選原因嗆：國民黨送頭而已

國民黨連三贏後走鐘？　黃光芹開嗆「集體瘋狂最會」：一副靠勢模樣

蘇一峰：網軍沒出征　蔡培慧反而贏了選舉

替代役3月起實施實彈射擊　未來擬受「模組化訓練」以熟稔平戰轉換

國民黨敗選！　徐巧芯打氣喊「攻擊是最好的防禦」：繼續勇往直前

快訊／蔡培慧成功突圍深藍選區　蔡英文：選出可以照顧大家的人

柯文哲4月將以總統參選人身分訪美

批林明溱毫無戰力！　黃揚明籲國民黨檢討：2024敗選可能性仍大

蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

黨政人士點關鍵：林明溱放任戰鬥藍

賴神崛起？　黃暐瀚喊話國民黨：思考為何選輸深藍選區

更多熱門

相關新聞

輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

南投縣第2選區立委補選，國民黨候選人林明溱最終以1925票差距，敗給民進黨候選人蔡培慧，中斷國民黨自去年九合一選舉以來的連續勝選氣勢；雖然有政治學者認為，這場選舉只是小輸，傷不了國民黨整體聲勢，但藍營政治人物普遍認為，朱立倫應該放下2024年總統夢，團結支持新北市長侯友宜競逐大位，才能避免重蹈這次立委補選內部分裂導致敗選的覆轍。

南投投開票所「記錄民眾特徵」　6人送辦

南投投開票所「記錄民眾特徵」　6人送辦

婚禮「賓客來不到一半」　新娘氣哭

婚禮「賓客來不到一半」　新娘氣哭

林明溱訴敗因：無槍無彈+努力不夠

林明溱訴敗因：無槍無彈+努力不夠

林明溱藍營鐵票區翻車！親藍媒體人：活該

林明溱藍營鐵票區翻車！親藍媒體人：活該

關鍵字：

周刊王蔡培慧林明溱黃建嘉

讀者迴響

熱門新聞

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

凱迪拉克「衝超商」死者身分曝光

法拍屋「裡面躺著植物人」！爸慘遭3子女遺棄

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

《浪姐4》最終陣容名單瘋傳！　艾薇兒「換身份登場」

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

南部玩2天　他逛夜市嘆「國旅只能窮遊？」

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

蔡培慧勝！學者曝3原因：綠營改革奏效

少女佔健身器材滑手機　肌肉男爆氣狂揍

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面