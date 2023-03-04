《再出發》樂聲中...雲林家扶頒488萬助學金　助409學子追夢

▲雲林縣長張麗善肯定柏宏僅透過自學，去年如願推甄上大學音樂系，而他一路走來感激社會幫助能無後顧之憂朝理想前進。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶中心今（4）日舉辦 「111學年第一學期獎助學金頒發典禮」活動，由大專生林柏宏彈出《再出發！》會場琴聲悠揚浪漫溫馨，雲林縣長張麗善、社會處長林文志、民代會主席林嘉弘等人一同參與、感謝社會大眾及台中張老師財金協會響應，頒發488萬助學金幫助家扶409位學子勇敢追夢。

雲林縣長張麗善指出，雲林家扶中心不間斷地協助雲林縣政府來推廣兒童及家庭福利服務已逾50年，服務內容包括貧困家庭的兒童經濟扶助、寄養家庭、兒童保護、早期療育等，使雲林縣內家庭遭變故致使家庭經濟困窘及生活無依者，能夠及時且適當的獲得經濟幫助，並解決健康醫療、就業升學、營養改善、心理輔導等需求。

▲雲林家扶中心今日舉辦 「111學年第一學期獎助學金頒發典禮」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善說，非常感謝也很感動在陳燦勳主委帶領之下，家扶中心集結各行業善心人士、社會各界善心力量，每一年為大專院校、高中孩子準備助學獎助金，讓孩子能安心求學、在學業更加精進。

雲林家扶主委陳燦勲主委表示，在感謝社會大眾之餘，也特地將高三家扶學子這週學測成績分享大家，有考56、46、45、44及42級分的學子，大家積極向學，都是很好的表現，期許未來成為各領域閃亮的一顆星。主任廖志文亦感謝社會大眾支持，成為家扶兒的強力後盾，感謝善心人士匯集近500萬元希望助學金，伴400名家扶兒譜出幸「符」樂章。

▲雲林家扶中心今日舉辦 「111學年第一學期獎助學金頒發典禮」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）