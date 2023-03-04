雲林秧苗受風寒致枯黃　農業處：救助金額每公頃4千

▲雲林麥寮、水林等海線地區一、二月寒流低溫伴隨強風，造成秧苗嚴重黃化枯死。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林正時值麥寮、水林等海線地區插秧期，日前有農民向相關單位反應，一、二月寒流低溫伴隨強風，造成才播種秧苗嚴重黃化枯死，災情慘重，有的稻田恐怕要重新插秧，盼列入災害救助，協助農民復耕。雲林縣長張麗善經實勘，允諾爭取天然災害救助，並將行文爭取提高秧苗災損補助金額。

雲林縣長張麗善會同農糧署中區分署雲林辦事處及台南區農業改良場、農糧署、縣府農業處、鄉公所等單位實勘災損。初步認定有實際損害，縣長張麗善指示農業處、公所全力協助農民，儘速爭取列入災害救助，並爭取提高秧苗災損補助金額，符合現在人工、秧苗、肥料漲價後成本。

▲雲林麥寮、水林等海線地區一、二月寒流低溫伴隨強風，造成秧苗嚴重黃化枯死。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

行政院農委會台南區農改場助理研究員楊智哲表示，現場實況秧苗葉子部分有枯萎黃化情況，受害最嚴重主要是剛插秧的田區，可能是二月中旬有一波低溫，及連續的強風，溼度又風速強所造成，部分田區有需要復耕。

縣長張麗善進一步表示，現行稻作救助標準跟救助金額太低，一分地才400元，根本不符合現在種植成本，縣府除先針對這波災損行文農委會爭取救助，也會隨即發文希望調高整個秧苗的補助，符合現在人工、肥料、農藥漲價的物價波動。

雲林縣政府農業處處長魏勝德呼籲農民，除了水林與麥寮等鄉鎮，其他鄉鎮如有災損情況，請到當地公所通報，縣府將彙整轄內災損後，邀請改良場所及農糧署組成勘災小組進行災情確認，救助金額每公頃4000元。

▲雲林麥寮、水林等海線地區一、二月寒流低溫伴隨強風，造成秧苗嚴重黃化枯死。（圖／記者蔡佩旻翻攝）