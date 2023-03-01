科技跑鞋、排汗除臭帽子贈家扶親子　惟仕同濟會送愛到雲林

▲台中市惟仕同濟會伙伴為雲林家扶的家長試穿合適尺寸的科技跑鞋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中市惟仕同濟會將資源帶到雲林家扶海線地區，300雙瑞士雲端科技跑鞋、150頂吸濕排汗除臭帽總共價值50萬元。今（1）日送抵雲林家扶北港服務處，並一起幫忙挑選試穿新鞋帶排汗帽，讓家扶親子們，都能有雙適合自己腳型穿起來既舒服又走路輕快的鞋子。

台中市惟仕同濟會會長陳明宗表示，瑞士雲端科技慢跑鞋都是以外銷歐洲為主，一聽說要捐贈給社福單位的雲林家扶，當即答應先撥出300雙，感謝中A區楊裕進主席協助與台中鞋美工業的支持。還有上昱大興也準備了150頂有超強大吸濕排汗，又兼具除臭功能的帽子來送給家扶家長與孩童。

同濟會台灣總會中A區主席楊裕進說，以往捐贈都是以服務的兒童為主，但是家長卻往往被忽略，所以特別也為家長帶來比較大尺寸鞋子，還有家扶大專生與高中職的尺碼，而且家長們為了經濟需求在外奔波，絕對值得穿上雲端科技跑鞋。

雲林家扶中心致贈感謝狀給同濟會台灣總會中A區、台中市惟仕同濟會、台中鞋美工業、上昱大興公司等，王耀慶督導表示，這批將近50萬元鞋子、帽子贈送給關懷服務家庭的親子們，讓家長們備感溫馨與感動，如同高阿公所言有社會關懷支持，讓他們不僅持家也更能積極邁向脫貧的無窮世代。

▲雲林家扶感謝台中市惟仕同濟會捐贈總值約為50萬元的科技跑鞋與排汗除臭帽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）