「四海招牌給你拿」騙豬仔柬埔寨搞詐騙　直送KK園區...瓦斯槍凌虐

▲▼四海幫和竹聯幫聯手分工，招募國人到柬國從事詐騙，有人績效差，會慘遭轉賣或毆打。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

彰化1名男子聽信朋友之言，只要提供個人帳戶即可免費旅遊香港，不料目的地卻是柬埔寨，他拼命從汽車旅館逃出報案，刑事局電信偵查大隊第二隊追蹤半年，查出是四海幫海功堂成員31歲林姓男子和竹聯幫地虎堂成員29歲呂姓男子聯手，林嫌負責收購帳戶，呂嫌負責台灣柬國接送人，成功送走1人就獲利5萬元，但也有人志願前往後因為績效太差，慘遭轉賣毆打，警方循線逮捕8人，正溯源釐清2大幫派涉案程度，並追緝共犯到案。

電信警察去年8月間獲報，彰化地區的四海幫、竹聯幫聯手，以免費招待香港旅遊、食宿為由招募民眾，實際是去柬埔寨從事詐騙工作，四海負責收購人頭帳戶，竹聯負責把人送到機場，人一到柬國，當地竹聯再載走，直接到KK園區，四海幫為了取信民眾，讓民眾覺得背後有黑道組織可以依靠，還大方允諾「四海的招牌給你拿」。

警方表示，2大幫派至少從去年年初就開始合作，有人被騙出國，有人則是志願，如果不配合工作要求，或是績效達不到目標，就會慘遭囚禁，並被瓦斯槍射擊、槍托毆打，造成被害人多處骨折及撕裂傷，但也有2人順利逃出求助柬國警方，柬國警方為了掃除國際惡名，積極協助搭機回台灣。

警方跟蒐半年，2月14日出動搜索，在彰化偏僻山區一處民宿逮捕林嫌，後來又陸續抓到呂嫌，總共8人落網，查扣手機4支、瓦斯槍2枝，警詢後將8人依「人口販運防制法」、「組織犯罪防制條例」、「洗錢防制法」及「詐欺罪」移送雲林地檢署偵辦，林姓主嫌遭聲押獲准，其他人不是交保，就是因另案入監。

警方將持續掃蕩詐騙集團，查緝人口販運，並深入追查詐欺集團幕後金主及救出其他被害人。