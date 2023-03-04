防詐宣導深入地方　雲警、縣府合作...18萬枚APP扭幣被秒殺

▲雲林縣警察局局長林故廷於親至雲林縣政府縣務會議報告強化打詐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前雲林縣警局斗六、虎尾、西螺分局配合雲林地檢署破獲柬埔寨豬仔人販集團可見詐騙案件猖厥，為避免詐騙案件不斷發生，雲林縣警察局局長林故廷於親至雲林縣政府縣務會議報告強化打詐，更由縣長表率親自獻聲宣導本縣常見6大詐騙手法，並相關影音檔供各局處通力合作強化識詐宣導。

▲雲林縣長張麗善親自錄音反詐騙宣傳，將供鄉村里長、電台廣播、環保清潔車等方式推播。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局指出，除了縣長反詐騙影音檔供鄉村里長、電台廣播、環保清潔車等方式推播外，警察局另於雲林縣政府「雲林幣扭一下APP」發布反詐騙-識詐宣導題目，讓民眾以答題方式，搭配雲林幣獎勵共達18萬枚，鼓勵民眾參與深入瞭解最新詐騙手法，首波一推出即獲迴響一日秒殺，有效提升反詐騙、識詐宣導效果，至年底前每月都會有相關活動，敬請鄉親持續鎖定。

▲縣警局配合「雲林幣扭一下APP」發布反詐騙-識詐宣導題目，讓民眾以答題方式參與反詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局局長林故廷表示，警方將結合各公務、民間團體力量，以「新的思維，去思考新的策略」，從民眾身上著手，教導民眾識別什麼是詐騙，從根本上認識詐騙的本質，增強民眾防詐騙免疫力，避免詐騙案件發生。

▲縣警局配合「雲林幣扭一下APP」發布反詐騙-識詐宣導題目，讓民眾以答題方式參與反詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）