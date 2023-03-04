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網紅西螺賣菜郎也在看「阿昭署長」　警方深入市場反詐騙

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺警察分局為了加深民眾「識詐」、「阻詐」觀念，強力推播「阿昭署長宣導防詐系列」影片，深入轄區西螺果菜市場內逐一向攤商業者宣導反詐騙，果菜市場知名網紅「西螺賣菜郎-太子哥」一同響應向親友宣導「阿昭署長反詐影片」，共同提升全民反詐的警覺心。

▲西螺果菜市場知名網紅「西螺賣菜郎-太子哥」一同響應向親友宣導「阿昭署長反詐影片」，共同提升全民反詐的警覺心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺果菜市場知名網紅「西螺賣菜郎-太子哥」一同響應向親友宣導「阿昭署長反詐影片」，共同提升全民反詐的警覺心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局警員手持宣導短語，逐一告知西螺果菜市場內攤販、消費者近日詐騙案件類型，並宣導反詐騙「冷靜、查證、報警」三步驟，提醒接到可疑電話或簡訊時要保持冷靜，並小心查證，千萬不要直接依照指示匯款，如發現問題請立即報警。

西螺警分局指出，活動過程，更發現百萬網紅的西螺賣菜郎「太子哥」竟也正在關注「阿昭署長防詐宣導影片」，更對來消費的民眾強力推薦該宣導影片，間接也成為警方宣導反詐騙另一助力。西螺警分局表示，將持續透過各種管道宣導反詐騙理念，更會深入社區協會、夜市、市場等公開場所，與民眾面對面來進行宣導，希望能更有效的防範詐騙案件發生。

▲西螺果菜市場知名網紅「西螺賣菜郎-太子哥」一同響應向親友宣導「阿昭署長反詐影片」，共同提升全民反詐的警覺心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺警分局警員手持宣導短語，逐一告知西螺果菜市場內攤販、消費者近日詐騙案件類型，並宣導反詐騙「冷靜、查證、報警」三步驟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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