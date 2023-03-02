影城電視牆驚見「阿昭署長」　原來是斗六警宣導防詐

▲電影院播放預告片大螢幕突然出現警察局長黃明昭，讓民眾都嚇一跳，原來是宣導詐騙影片。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局為杜絕詐騙、貫徹執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，由偵查隊隊長江昆達率同仁至環球中華影城進行宣導，並請業者協助在影城大廳託播「阿昭署長宣導防詐系列」短片，希望能提升全民反詐的警覺心，讓詐騙集團無可趁之機。

而透過在電影院大廳託播「阿昭署長宣導防詐系列」短片，讓前來電影院等待觀看電影的民眾都能看到宣導，業者對於警方不遺餘力的宣導也表達十分支持與肯定，警方也將持續至轄區各地進行反詐宣導，以提升宣導效果。

警政署長黃明昭至廣播電台宣導反詐騙五大心法，詳細宣導內容可於Youtube網站搜尋「阿昭署長宣導防詐系列」觀看，以獲得最完整的反詐騙知識，增加防詐的警覺心。 分局宣導員警手持宣導短語、針對往來之民眾講解反詐騙三步驟：「冷靜、查證、報警」，接到可疑電話或簡訊時要保持冷靜，並小心查證，千萬不要直接依照指示匯款，如發現問題請立即報警。

斗六警分局提醒，普發現金的特別預算通過後，詐騙集團也蠢蠢欲動，陸續已有民眾收到可提前領現金的釣魚簡訊，請大家不要隨意點選不明簡訊連結，避免個資及帳戶外流，人財兩失，有任何疑問均可直接至派出所或撥打165反詐騙專線洽詢。《反詐騙五大心法報你知》：假網路購物詐騙、投資詐騙、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙

▲電影院播放預告片大螢幕突然出現警察局長黃明昭，讓民眾都嚇一跳，原來是宣導詐騙影片。