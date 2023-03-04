起底全監盟！秘錄器偷拍、教戰守則全曝光　開會現場全藍營文宣

▲全民監票行動聯盟成員於南投各投開票所拍攝選民，甚至於花盆安裝秘錄器。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

南投立委補選持續進行投票作業，投開票所外甚至出現「花盆攝影機」，引發藍綠陣營互控違法監控選民，稍早自稱「全民監票行動聯盟（全監盟）」志工當場自承設置該秘錄器。而該聯盟理事長為花莉娜、開會現場全是台北市長蔣萬安、立委王鴻薇文宣，合作對象還有知名藍營團體「藍天行動聯盟」，其主席武之璋也曾說過，監票可以刺激藍營基層，可以增加藍營的投票率。

南投補選傳出部分人士假以手機錄影、名冊計票形式，在各個投開票所附近進行註記，名冊上甚至紀錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間，更不斷向投票民眾喊話「你要戰爭嗎？」連警方口頭勸離還反嗆「你試試看」、「我監控你」、「你執勤不當我一定告你」。

相關人員更手持所謂「報警小抄」，內容明載「我們支持的當地民代，最好是先去他服務處打個招呼，取得助理即時支援的承諾名片」、「個人遇麻煩自覺解決不了，就離開下次再來」、「若想報案解決，代表事情要鬧大了」等等。

對於相關人士，藍綠陣營則互控對方所為，民進黨副秘書長黃建嘉指出，「全民監票行動聯盟」號稱是中立監票部隊，其實臉書粉絲社團中全是攻擊民進黨、讚揚藍營、中共等等政治人物，還在投開票所周遭恐嚇青年「你要戰爭嗎？你喜歡戰爭嗎？」

黃建嘉指出，其行為明顯為特定陣營服務，也是要施壓樁腳出來投票，試圖影響選舉的公平公正，去年中二選區補選也曾發現類似情形，呼籲檢警積極介入查辦。

林明溱競選總部也表示，有民眾回報，一些投開票所有疑似不明人士以手機錄影固票的情況，疑為民進黨的監票人員，營盤國小投開票所外發現不明的攝影機，請民眾提高警覺，也請警察、司法檢調單位協助注意。

然而細查「全民監票行動聯盟」背景發現，其理事長花莉娜過去參與海外國民黨聯盟視訊會議，與張競、雷倩等人談兩岸和平，而行動聯盟開會現場全是蔣萬安、王鴻薇文宣，王鴻薇也曾到場力挺。

而全民監票行動聯盟合作對象還包含知名藍營團體「藍天行動聯盟」，藍天行動聯盟武之璋受訪時就表示，監票可以刺激藍營基層、增加藍營投票率。林明溱陣營稱綠營所為似乎不攻自破。