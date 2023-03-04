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林明溱暫時落後！競總支持者面色凝重　許淑華：盼迎頭趕上

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

南投縣第2選區立委補選今（4）日投開票，下午4時過後開始開票，其中代表民進黨的候選人蔡培慧與國民黨候選人林明溱兩人的對決最受矚目，目前，林明溱票數暫落後千餘票，支持者面露憂心，人在現場的南投縣縣長許淑華則表示「希望能迎頭趕上」。

▲林明溱票數暫落後，許淑華到場表示希望迎頭趕上。（圖／記者高堂堯攝）

▲林明溱票數暫落後，許淑華到場表示希望能迎頭趕上。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼林明溱票數暫落後，許淑華到場表示希望迎頭趕上。（圖／記者高堂堯攝）

這次南投第二選區立委補選，範圍為南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉。前立委許淑華當選南投縣長，依法辭去立委職務，導致開席次空缺，今天進行補選。而從下午4時開票至今，蔡培慧得票數始終領先，而林明溱在後緊緊苦追，雙方票數差距包持在1000餘票左右。

而在林明溱競選總部這邊，因林明溱的票數始終未超過對手蔡培慧，導致不少支持者面色凝重。稍早，南投縣縣長許淑華抵達林明溱競選總部，她表示，這次立委補選主要是基本盤的對決，以往竹山鎮、名間鄉比較偏綠，南投市、集集鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉比較偏藍，但也並不一定，還是得看候選人自身的努力是否能打動選民。

許淑華坦言，以目前開票情況來看，以往偏藍的南投市，林明溱卻落後於對手，跟她的期待有落差，但目前還有一半票箱未開票，她相信林明溱能迎頭趕上，她預估得票數要有4萬多票，才可能穩定當選。

▲▼林明溱票數暫落後，許淑華到場表示希望迎頭趕上。（圖／記者高堂堯攝）

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