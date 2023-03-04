不斷更新／開票1小時！南投立委補選戰況緊張　蔡培慧小贏1千票

▲南投立委補選一戰，蔡、林這場藍綠對決備受關注。（合成圖／蔡培慧、林明溱競總提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

南投第二選區立委補選今（4）日登場，共有4位候選人，分別是1號民進黨籍蔡培慧、2號國民黨籍林明溱、3號國家公義運動黨籍魯昱君、4號無黨籍陳聰鑑，最受關注的則是蔡培慧和林明溱的藍綠對決。開票作業已於下午4點進行，《ETtoday新聞雲》本篇將為您不斷更新即時票數。

南投第二選區共有7個鄉鎮市，包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，選舉人口數依序為80075、44021、8812、31284、14708、14012、5500人，合計19萬8412人。

17：02，蔡培慧3萬4861票，林明溱3萬3821票。

17：00，蔡培慧3萬4128票，林明溱3萬3026票。

16：56，蔡培慧3萬1303票，林明溱3萬0162票。

16：54，蔡培慧3萬0387票，林明溱2萬9063票。

16：49，蔡培慧2萬5050票，林明溱2萬3393票。

16：45，蔡培慧2萬1824票，林明溱1萬9917票。

16：42，蔡培慧1萬8945票，林明溱1萬7155票。

16：38，蔡培慧1萬5105票，林明溱1萬3336票。

16：36，蔡培慧1萬2190票，林明溱1萬0508票。

16：34，蔡培慧1萬0750票，林明溱9216票。

16：31，蔡培慧8005票，林明溱6841票。

16：26，蔡培慧5128票，林明溱4873票。

16：24，蔡培慧4138票，林明溱3809票。

16：22，蔡培慧3106票，林明溱2895票。

16：21，蔡培慧2937票，林明溱2607票。

16：19，蔡培慧2497票，林明溱2209票。

16：18，蔡培慧2018票，林明溱1932票。

16：15，蔡培慧1391票，林明溱905票。

16：13，蔡培慧771票，林明溱702票。

16：12，蔡培慧541票，林明溱439票。

16：10，蔡培慧364票，林明溱326票。