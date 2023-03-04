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社會 社會焦點 保障人權

又見行人地獄！2童過街「遭車流逼退」　騎士擋車護送...網讚帥炸

記者翁子皓／新北報導

有網友在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」分享一段在文化二路68巷拍到的影片，只見畫面中，2名小朋友在斑馬線上想過馬路，不料車子實在太多，讓小朋友不敢過去，有名路過的機車騎士見狀，熱心地把機車停在一旁，上前擋車，保護小朋友過馬路，讓原PO大讚「真的是帥到炸」。

▲▼學童因沒有車輛禮讓，無法過馬路，熱心路過騎士見狀，擋車護送。（圖／翻攝林口大家Linkou-family）

▲學童因沒有車輛禮讓，過不了馬路，熱心路過騎士見狀，擋車護送。（圖／翻攝林口大家庭 Linkou-family，下同）

▲▼學童因沒有車輛禮讓，無法過馬路，熱心路過騎士見狀，擋車護送。（圖／翻攝林口大家Linkou-family）

根據原PO的畫面，只見背著書包一男一女兩位小朋友，準備過馬路，兩人走沒幾步，發現車流太多，嚇得又退回去，等待過馬路的適當時機，然而，車輛一台開過一台，沒有人打算禮讓小朋友，讓小朋友只能無助的在原地等待。這時一名機車騎士剛好路過，他見義勇為停下車，走到斑馬線上，一手擋著車，一手指引小朋友，護送小朋友過馬路。

影片被PO上網，有1萬多人點讚，也引發網友的熱議，不少網友被機車騎士的義舉感動，留言表示「有好心大哥真好」、「眼角濕了」、「好暖」、「我透過全罩安全帽都看得到這位騎士的帥氣」、也有網友檢討台灣的交通表示「行人地獄無誤」、「開車、騎車的人，什麼時候才學得會禮讓行人」、「每當看到有行人站在斑馬線前張望卻動彈不得的時候，心裡都感到很沈重」。

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