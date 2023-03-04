　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全監盟認了！投開票所花盆裝秘錄器「已錄3年」　警帶回3人偵訊

▲南投市營盤國小投開票所外出現裝設在花盆中的密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投市營盤國小投開票所外出現裝設在花盆中的密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選持續進行投票作業，南投市營盤國小投開票所外甚至出現「花盆攝影機」，引發藍綠陣營互控違法監控選民，不過稍早傳出自稱「全民監票行動聯盟」團隊的志工當場自承設置該密錄器，「錄影已經錄3年了」，目前由警方帶回2男1女共3人訊問了解中。

南投縣選委會黃志聰副總幹事表示，截至目前為止的投票過程大致順暢，僅有南投市第37投開票所及第38投開票所（皆位於營盤國小），有自稱監督聯盟的成員在投開票所30公尺內裝設錄影器材攝影；經警方勸離後，其中38投開票所的人員，又再度進入30公尺處攝影，似有違反《選罷法》第108條第2項，現由選監小組及中興分局警察帶回光明派出所處理中。

▲全民監票行動聯盟成員於南投各投開票所拍攝選民，甚至於花盆安裝密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲全民監票行動聯盟成員於南投各投開票所以手機拍攝選民，甚至於花盆安裝密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

有自稱該監票團體成員在現場向媒體解釋，他們從2020年罷韓之後就開始串連運作，這次出動將近50人到南投縣第一選區各投開票所站崗；他們認為《選罷法》第108條所規定的30公尺以內是不得喧嘩、勸誘投或不投給誰，沒有限制不能錄影，「錄影都已經錄3年了！」甚至爆料其他選區都「講一講就沒事了」，覺得南投相關單位的大動作很奇怪。

▲南投市營盤國小投開票所外出現裝設在花盆中的密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝）

該團體成員表示，基本訴求只是公平競爭、誰贏誰輸都要心甘情願，別想要有人動手腳，沒有支持藍或綠，哪黨選贏都跟他們無關，「我們是第三勢力！」更希望各個政黨都加入監票盟，讓選舉都能公平公正。

ET快訊
154隻貓咪全被安樂死！　走私主謀下場出爐
哪家炸雞最頂？　鄉民狂爆1神店
快訊／抓到了！投票所裝秘錄器　3人遭警帶回
信了「喝熱水治胃疼」！　20多歲女竟得胃癌
快訊／闖日經辦公室潑尿　43歲男投案
Joeman宣布重大事情！　媽媽變臉怒打頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

俄女高音來台喊卡！莫代表處批放縱仇恨　外交部：各界不認同俄侵烏

搶救內科交通！中央地方意見喬不攏　「國道開放路肩」未達共識

全監盟認了！投開票所花盆裝秘錄器「已錄3年」　警帶回3人偵訊

全動法未溝通就上架？　賴士葆曝「始作俑者」：蔡英文更該被檢討

南投投票所外傳有攝影機！　國民黨籲檢警毋枉毋縱：維護乾淨選風

台電拿2千億預算卻要民眾做1事　江啟臣：先為夏季缺電找藉口？

經濟不景氣！　賴士葆籲政府：超收稅收保留400億鼓勵企業加薪

投開票所外驚見密錄器監控　南投選委會：恐已違法將交司法調查

南投補選狀況多！花盆藏秘錄器、監票部隊記民眾特徵　中選會回應了

侯Sir出任務影片曝光！　侯友宜著便服蒐集安坑輕軌試營運民情

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活　救援隊聽見狗叫挖2hrs救回

興富發建設ESG 從教育、環保、產學合作 落實企業社會責任

遲到1分鐘「拔1根陰毛」　老闆親自動手..陳漢典嚇歪：太羞辱！

俄女高音來台喊卡！莫代表處批放縱仇恨　外交部：各界不認同俄侵烏

搶救內科交通！中央地方意見喬不攏　「國道開放路肩」未達共識

全監盟認了！投開票所花盆裝秘錄器「已錄3年」　警帶回3人偵訊

全動法未溝通就上架？　賴士葆曝「始作俑者」：蔡英文更該被檢討

南投投票所外傳有攝影機！　國民黨籲檢警毋枉毋縱：維護乾淨選風

台電拿2千億預算卻要民眾做1事　江啟臣：先為夏季缺電找藉口？

經濟不景氣！　賴士葆籲政府：超收稅收保留400億鼓勵企業加薪

投開票所外驚見密錄器監控　南投選委會：恐已違法將交司法調查

南投補選狀況多！花盆藏秘錄器、監票部隊記民眾特徵　中選會回應了

侯Sir出任務影片曝光！　侯友宜著便服蒐集安坑輕軌試營運民情

6間新開幕特色餐廳　甜點控必吃「小黃花」生乳捲、新竹自助火鍋店+1

針對美歐涉台法案「發揮鬥爭精神」　汪洋：堅定捍衛國家主權

俄女高音來台喊卡！莫代表處批放縱仇恨　外交部：各界不認同俄侵烏

搶救內科交通！中央地方意見喬不攏　「國道開放路肩」未達共識

鄭仲茵掀前夫「3顆蛋蛋」家暴醜聞　陳冠霖妻傻眼：非常荒謬

防詐宣導深入地方　雲警、縣府合作...18萬枚APP扭幣被秒殺

2023台南古都國際半程馬拉松　南警提供安維及交管全攻略

埔里阿公帶「超大寵物」霸氣散步！還背自己晚餐　2狗小弟幫開路

韓歌手YT頻道「突被改成公司名」！　歌迷抗議被回：合約到期了

漁船改裝空調！走私害154喵星人被安樂死　背後金主重判1年8月

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

政治熱門新聞

即／蔡英文深夜發文「國民黨誤導人民」

全監盟認了！投開票所外裝秘錄器　4人偵訊中

南投補選狀況多！花盆藏秘錄器、監票部隊記民眾特徵　中選會回應了

南投補選驚見「監票員」！民眾穿著身材全都記　警勸離還反嗆：試試看

蔣萬安宣布公辦都更新政　住户同意門檻從90%下調到75％

Cheap喊話陳歐珀開除助理！1句酸他狀況外

南投立委補選！林明溱：讓我落選將是選民的大損失

路透：台指中國將以統戰影響總統大選

拚4月發現金！陳建仁赴立院報告特別預算　加碼補助估5百萬人受惠

「拆基地台」抗議沒訊號　議員回應

曾銘宗批莊翠雲「是女性才當財長」　朝野立委齊轟性平大倒退

柯文哲海選團隊走光！民眾黨團副主任蔡峻維請辭　傳找「她」接任

被視侯友宜副手人選　李貴敏鬆口不排斥：我國際事務經驗優於蕭美琴

提行憲紀念日放假被陳建仁秒拒　賴士葆跳腳：你至少説考慮吧

更多熱門

相關新聞

南投選委會：30公尺內外不得錄影

南投選委會：30公尺內外不得錄影

藍綠互控投開票所外置密錄器、派員監控選民，南投縣選舉委員會則回應強調，司法檢警機關在歷年以來的選舉過程中，都不斷提醒在投票所30公尺內外，都不得有違反刑法、公職選罷法等規定之行為，尤其是以錄影監控他人，干擾、妨害或擾亂投票行為，以免觸法且還會有刑事責任。

藍綠互控投開票所外置密錄器、特徵名冊違法監控選民

藍綠互控投開票所外置密錄器、特徵名冊違法監控選民

賴清德檢討：綠營20年在南投不夠團結

賴清德檢討：綠營20年在南投不夠團結

綠競：南投人再讓她失望就對不起她

綠競：南投人再讓她失望就對不起她

即／選前之夜藍營百助講　侯友宜：讓林明溱好好做事

即／選前之夜藍營百助講　侯友宜：讓林明溱好好做事

關鍵字：

立委補選南投縣第二選區選罷法投開票所30公尺攝影密錄器全民監票行動聯盟

讀者迴響

熱門新聞

鄭仲茵控陳冠霖「懷孕5月被要求滿足他」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

獨／陳冠霖妻心疼力挺「先生在我身邊是天使」

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

鄭仲茵大反擊！公開陳冠霖21年前「親筆悔過書」：慣性暴力者

鄭仲茵爆「陳冠霖KTV偷約的女演員」身份曝光！

影／明星賽翻譯「亂翻魔獸整段話」被抓包

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

陳冠霖悲揭「硬上毆打懷孕5月鄭仲茵」不堪真相！

25歲男星劉峰突逝世！業界人士爆「健身10分鐘心肌梗塞」

Joeman公開「聯名商品內部數據」！提3大改進方向：我虛心接受

酒店妹遭瘋狂酒客砍死　驗屍結果曝

陳冠霖爆「怒打懷孕8月鄭仲茵」！她崩潰想輕生

鄭仲茵吐女兒「滿月後沒見過爸爸」　陳冠霖怒揭20年前離婚真相！

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

更多

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面