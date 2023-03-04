全監盟認了！投開票所花盆裝秘錄器「已錄3年」　警帶回3人偵訊

▲南投市營盤國小投開票所外出現裝設在花盆中的密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選持續進行投票作業，南投市營盤國小投開票所外甚至出現「花盆攝影機」，引發藍綠陣營互控違法監控選民，不過稍早傳出自稱「全民監票行動聯盟」團隊的志工當場自承設置該密錄器，「錄影已經錄3年了」，目前由警方帶回2男1女共3人訊問了解中。

南投縣選委會黃志聰副總幹事表示，截至目前為止的投票過程大致順暢，僅有南投市第37投開票所及第38投開票所（皆位於營盤國小），有自稱監督聯盟的成員在投開票所30公尺內裝設錄影器材攝影；經警方勸離後，其中38投開票所的人員，又再度進入30公尺處攝影，似有違反《選罷法》第108條第2項，現由選監小組及中興分局警察帶回光明派出所處理中。

▲全民監票行動聯盟成員於南投各投開票所以手機拍攝選民，甚至於花盆安裝密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

有自稱該監票團體成員在現場向媒體解釋，他們從2020年罷韓之後就開始串連運作，這次出動將近50人到南投縣第一選區各投開票所站崗；他們認為《選罷法》第108條所規定的30公尺以內是不得喧嘩、勸誘投或不投給誰，沒有限制不能錄影，「錄影都已經錄3年了！」甚至爆料其他選區都「講一講就沒事了」，覺得南投相關單位的大動作很奇怪。

該團體成員表示，基本訴求只是公平競爭、誰贏誰輸都要心甘情願，別想要有人動手腳，沒有支持藍或綠，哪黨選贏都跟他們無關，「我們是第三勢力！」更希望各個政黨都加入監票盟，讓選舉都能公平公正。