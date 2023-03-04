暴衝片！追尾前車高速「巴庫」再撞　苦主滿車泡沬傻眼：想重洗？

記者陳雕文、蔡怡萍／新北報導

臉書社團「爆料公社」有網友PO出驚險影片，從行車紀錄器畫面中可見一輛白色小客車，原本已經洗好車要駛出車道，沒想到卻先是暴衝，撞上停在前方的車輛，接著又高速倒車衝回洗車道內，撞上後方還在清洗、滿是泡泡的車子，車主脫口而出大罵髒話，卻也帶著滿滿無奈，網友則笑稱「洗得太好忍不住巴庫再洗一次？」。

▲白車要離場時往前暴衝，撞上停放著的車輛。（圖／翻攝爆料公社）



事發在新北市新店區安和路上的一家加油站，影片車主在附設的快速洗車道內排隊洗車，當下車子正洗到一半，玻璃、車身上還滿是泡沫，同時還有2名員工在車前賣力擦車，排在他前方的一台白色轎車已經先洗好準備離開。

不料，下一秒白車卻突然暴衝，追撞停在前方的車輛，接著改成倒車檔、快速「巴庫」進洗車道內，直直撞上該車主的車頭，發出巨大碰撞聲，但還好在車前的2名員工早一步退到兩旁，沒有受傷；而車主當下在密閉的洗車空間內根本無處可閃，也只能眼睜睜看著愛車遭撞，忍不住傻眼飆出國罵。

▲白車接著快速倒車，直直朝在洗車中的車主撞上，幸好車前的洗車人員早一步退開。



影片一出吸引900則留言熱烈討論，有網友表示「想再洗一次，不想排隊」、「洗完不滿意，想直接換車了！」、「怎麼會有洗完還回味無窮的問題」，也有嘲諷「可以直直的倒進來絕對不是三寶」、「耶穌說當你撞到前面的車時，後面的那台也不要放過」、「倒駛的這速度還可以沒撞到洗車機，專業的殺手」、「他以為是在進香，三進三退」、「還好那個員工先離開了不然QQ了」。

詢問警方後表示，由於這件事發生在加油站內，不算一般道路，賠償等事宜交由民眾自行調解，警方不會介入。