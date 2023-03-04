全動法未溝通就上架？　賴士葆曝「始作俑者」：蔡英文更該被檢討

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃國霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

國防部近日預告《全民防衛動員準備法》修正草案，內容卻遭藍營批評管制言論自由等。而民進黨團總召柯建銘3日也反應，「立法上沒有時間表」，國防部沒有跟黨團溝通就直接上網，造成很多誤解。對此，國民黨立委賴士葆4日批評，國安會和國防部都是奉命行事的執行單位，沒有溝通協調就要上架，在背後做決策的總統蔡英文更應該被外界檢討。

對於外界關注的《全動法》修法草案，行政院長陳建仁3日赴立法院備詢時稱「該草案公告14天後會要求國防部下架」。不過，行政院代理發言人羅秉成則解釋，《全動法》是針對現行規定有哪些不合時宜或者不完備的情形進行通盤修法，現正進行預告蒐集各界意見，待預告期滿即進入後續檢討的法制工作階段，預告期滿此一階段當然結束，「不生移除下架之問題」。

對此，賴士葆認為，《全動法》只是暫緩推動，行政院特別強調「沒有移除下架的問題」，只是要進行後續檢討溝通的法制工作，等到適當的時機還是要上路。他也批評，教育部明知道全動法還沒有完成修法，就先行文各縣市政府轉知轄內各級學校填報學生相關資料，簡直視法令如無物。

賴士葆說，《全動法》匆促上路，引起各界疑慮與輿論撻伐，國防部成了代罪羔羊，但國防部終究是奉國安會的命令行事，國安會則是根據總統蔡英文於2021年全民防衛動員的指示，在背後做決策的蔡英文更應該被外界檢討。

至於羅秉成說《全動法》是「非常時期法制的一部分」，這些緊急措施與管制手段都只會發生在動員時期，一旦進入緊急命令狀態後，法制部分才會有用。賴士葆認為，兩岸一直處於對峙狀態，蔡政府把兩岸關係搞到戰火一觸即發，當初廢止《動員戡亂時期臨時條款》和解除《戒嚴法》根本是多此一舉，因為《全動法》全然複製以上法令，是道地威權復辟的作法。

賴士葆強調，國安會和國防部都是奉命行事的執行單位，沒有溝通協調就要強行上架。國防部操作過程粗糙，該法目前迫於選輿論的壓力和選舉年的考量宣布暫緩，等到選舉壓力過了，《全動法》就好像一個隱形的緊箍咒，隨時會伺機端出，狠酸「始作俑者蔡英文要不要出面說明一下？」