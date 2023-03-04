經濟不景氣！　賴士葆籲政府：超收稅收保留400億鼓勵企業加薪

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃國霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

我國出口連續衰退幅度創下13年5個月來單月最大減幅，面對經濟不景氣的情況，國民黨立委賴士葆4日表示，苦日子來臨，過去他曾立法，讓幫勞工加薪的企業可以用來抵稅，而這次他會再修法提高抵稅額度，讓企業願意共襄盛舉。另外，他也呼籲政府將超收稅收的錢，保留400億來鼓勵企業給員工加薪，創造勞資雙贏局面。

賴士葆表示，台灣是出口導向的國家，出口業績關乎經濟成長。看到財政部公布出口連續衰退，幅度創13年5個月來單月最大減幅，預估這樣的趨勢還會持續，甚至幅度更大。過去幾年受惠於資通訊及半導體等相關高科技產業強勁，出口暢旺，但從去年9月景氣開始翻轉，連續幾個月拉黑，半導體產業減產，近期美國幾個大科技公司都屢屢傳出裁員消息。

賴士葆指出，台灣的產業結構中小企業超過9成，即便在經濟景氣的榮景之下，並未實質享受經濟成長的紅利，6成勞工的薪資所得都在平均值之下，加上通膨的因素讓勞薪資所得出現負成長，只有高科技業者獨享經濟成長的利潤，讓所得分配更加不均，貧富差距更大。

賴士葆感嘆，經濟不景氣的苦日子來臨，過年後，很多餐飲便當小吃店都紛紛調漲售價，老百姓欲哭無淚，痛苦指數更加無法宣洩。過去他曾立法，讓幫勞工加薪的企業可以用來抵稅，用這樣的誘因來鼓勵企業給員工加薪，「這次我會再修法提高抵稅額度，讓企業願意共襄盛舉。」

賴士葆說，政府超收民眾稅收的錢，保留400億來鼓勵企業給員工加薪，創造勞資雙贏，讓長期低薪的窘境可以邁進一小步，把錢用在刀口上是極有意義的。