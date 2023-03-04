　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經濟不景氣！　賴士葆籲政府：超收稅收保留400億鼓勵企業加薪

▲▼國民黨立委賴士葆19日受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

我國出口連續衰退幅度創下13年5個月來單月最大減幅，面對經濟不景氣的情況，國民黨立委賴士葆4日表示，苦日子來臨，過去他曾立法，讓幫勞工加薪的企業可以用來抵稅，而這次他會再修法提高抵稅額度，讓企業願意共襄盛舉。另外，他也呼籲政府將超收稅收的錢，保留400億來鼓勵企業給員工加薪，創造勞資雙贏局面。

賴士葆表示，台灣是出口導向的國家，出口業績關乎經濟成長。看到財政部公布出口連續衰退，幅度創13年5個月來單月最大減幅，預估這樣的趨勢還會持續，甚至幅度更大。過去幾年受惠於資通訊及半導體等相關高科技產業強勁，出口暢旺，但從去年9月景氣開始翻轉，連續幾個月拉黑，半導體產業減產，近期美國幾個大科技公司都屢屢傳出裁員消息。

賴士葆指出，台灣的產業結構中小企業超過9成，即便在經濟景氣的榮景之下，並未實質享受經濟成長的紅利，6成勞工的薪資所得都在平均值之下，加上通膨的因素讓勞薪資所得出現負成長，只有高科技業者獨享經濟成長的利潤，讓所得分配更加不均，貧富差距更大。

賴士葆感嘆，經濟不景氣的苦日子來臨，過年後，很多餐飲便當小吃店都紛紛調漲售價，老百姓欲哭無淚，痛苦指數更加無法宣洩。過去他曾立法，讓幫勞工加薪的企業可以用來抵稅，用這樣的誘因來鼓勵企業給員工加薪，「這次我會再修法提高抵稅額度，讓企業願意共襄盛舉。」

賴士葆說，政府超收民眾稅收的錢，保留400億來鼓勵企業給員工加薪，創造勞資雙贏，讓長期低薪的窘境可以邁進一小步，把錢用在刀口上是極有意義的。

ET快訊
2童過街「遭車流逼退」　下秒一畫面帥炸
好市多上架1569元男鞋　北部會員激動：雨天很需要！
捕獲70.6Kg「超巨大龍膽石斑」！　漁民爽翻
2千萬藍寶堅尼衝北宜　自撞山壁毀了
經典賽最狂紀錄！　陳鏞基登大聯盟官網
快訊／大咖男星病逝！　家屬忍痛終止維生系統

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

南投投票所外傳有攝影機！　國民黨籲檢警毋枉毋縱：維護乾淨選風

台電拿2千億預算卻要民眾做1事　江啟臣：先為夏季缺電找藉口？

經濟不景氣！　賴士葆籲政府：超收稅收保留400億鼓勵企業加薪

投開票所外驚見密錄器監控　南投選委會：恐已違法將交司法調查

南投補選狀況多！花盆藏秘錄器、監票部隊記民眾特徵　中選會回應了

侯Sir出任務影片曝光！　侯友宜著便服蒐集安坑輕軌試營運民情

南投立委補選投票「花盆驚見密錄器」　藍綠互批違法監控

南投補選驚見「監票員」！民眾穿著身材全都記　警勸離還反嗆：試試看

連2天沒公開行程　侯友宜「出任務中」：昨天視察安坑輕軌小缺失

怒轟「柯規蔣隨」社子島自救會爆衝突！　居民杯葛抗議北市府說明會

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活　救援隊聽見狗叫挖2hrs救回

遲到1分鐘「拔1根陰毛」　老闆親自動手..陳漢典嚇歪：太羞辱！

興富發建設ESG 從教育、環保、產學合作 落實企業社會責任

南投投票所外傳有攝影機！　國民黨籲檢警毋枉毋縱：維護乾淨選風

台電拿2千億預算卻要民眾做1事　江啟臣：先為夏季缺電找藉口？

經濟不景氣！　賴士葆籲政府：超收稅收保留400億鼓勵企業加薪

投開票所外驚見密錄器監控　南投選委會：恐已違法將交司法調查

南投補選狀況多！花盆藏秘錄器、監票部隊記民眾特徵　中選會回應了

侯Sir出任務影片曝光！　侯友宜著便服蒐集安坑輕軌試營運民情

南投立委補選投票「花盆驚見密錄器」　藍綠互批違法監控

南投補選驚見「監票員」！民眾穿著身材全都記　警勸離還反嗆：試試看

連2天沒公開行程　侯友宜「出任務中」：昨天視察安坑輕軌小缺失

怒轟「柯規蔣隨」社子島自救會爆衝突！　居民杯葛抗議北市府說明會

暴衝片！追尾前車高速「巴庫」再撞　苦主滿車泡沬傻眼：想重洗？

台股周線連二紅　外資法人選股策略曝：科技股轉強

又見行人地獄！2童過街「遭車流逼退」　騎士擋車護送...網讚帥炸

台泥張安平親赴台大徵才！　盼招募更多電池生力軍

快訊／新北工地意外！工人墜「5米深大水溝」骨折送醫

台中2公墓起火「祖墳燒平墓碑塌了」險波及民宅　車被燒剩骨架

Joeman聯名商品爆滯銷！吳淡如「霸氣全部掃光」　兩人私交關係曝光

捕獲70.6Kg「超巨野生龍膽石斑」　東石鄉漁民秒賣出爽賺3萬5

桃園龍德宮媽祖今晚8天7夜徒步遶境　交通管制疏導措施一次看

日本埼玉連爆5起「貓咪虐殺案」　肢解屍塊亂丟小學、公園

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

政治熱門新聞

即／蔡英文深夜發文「國民黨誤導人民」

蔣萬安宣布公辦都更新政　住户同意門檻從90%下調到75％

Cheap喊話陳歐珀開除助理！1句酸他狀況外

南投補選驚見「監票員」！民眾穿著身材全都記　警勸離還反嗆：試試看

南投補選狀況多！花盆藏秘錄器、監票部隊記民眾特徵　中選會回應了

路透：台指中國將以統戰影響總統大選

南投立委補選！林明溱：讓我落選將是選民的大損失

拚4月發現金！陳建仁赴立院報告特別預算　加碼補助估5百萬人受惠

「拆基地台」抗議沒訊號　議員回應

曾銘宗批莊翠雲「是女性才當財長」　朝野立委齊轟性平大倒退

柯文哲海選團隊走光！民眾黨團副主任蔡峻維請辭　傳找「她」接任

被視侯友宜副手人選　李貴敏鬆口不排斥：我國際事務經驗優於蕭美琴

提行憲紀念日放假被陳建仁秒拒　賴士葆跳腳：你至少説考慮吧

曾銘宗批莊翠雲「為女性而女性」　王婉諭開轟：性平大倒退

更多熱門

相關新聞

提行憲紀念日放假被陳建仁秒拒　賴士葆跳腳：你至少説考慮吧

提行憲紀念日放假被陳建仁秒拒　賴士葆跳腳：你至少説考慮吧

行政院長陳建仁今（3日）率部會首長赴立院列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢時詢問，行憲紀念日是否訂為國定假日，被陳建仁一秒拒絕，讓賴士葆忍不住跳腳，「欸！我對你很期待耶！不然你也説個可以考慮吧！直接給我拒絕！」

台鐵公司優退離草案曝！明年1月跳船領最多　工會憂有3千人力斷層

台鐵公司優退離草案曝！明年1月跳船領最多　工會憂有3千人力斷層

《全動法》草案「借屍還魂」？　賴士葆批：民主自由人權瞬間歸零

《全動法》草案「借屍還魂」？　賴士葆批：民主自由人權瞬間歸零

蛋可以不吃「缺藥」卻要人命！　賴士葆痛批：官員還不知民間疾苦

蛋可以不吃「缺藥」卻要人命！　賴士葆痛批：官員還不知民間疾苦

缺蛋又缺雞腿　藍委轟陳吉仲「瞎掰硬拗」：應謙卑請教ChatGPT

缺蛋又缺雞腿　藍委轟陳吉仲「瞎掰硬拗」：應謙卑請教ChatGPT

關鍵字：

賴士葆加薪

讀者迴響

熱門新聞

鄭仲茵控陳冠霖「懷孕5月被要求滿足他」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

鄭仲茵大反擊！公開陳冠霖21年前「親筆悔過書」：慣性暴力者

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

獨／陳冠霖妻心疼力挺「先生在我身邊是天使」

鄭仲茵爆「陳冠霖KTV偷約的女演員」身份曝光！

影／明星賽翻譯「亂翻魔獸整段話」被抓包

25歲男星劉峰突逝世！業界人士爆「健身10分鐘心肌梗塞」

Joeman公開「聯名商品內部數據」！提3大改進方向：我虛心接受

酒店妹遭瘋狂酒客砍死　驗屍結果曝

陳冠霖爆「怒打懷孕8月鄭仲茵」！她崩潰想輕生

鄭仲茵吐女兒「滿月後沒見過爸爸」　陳冠霖怒揭20年前離婚真相！

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

蔡天鳳「只有頭顱雙腿」家屬認屍！好友揭殮房狀態

更多

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面