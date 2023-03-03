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全動法沒有秘書長函文？　郭正亮嗆國安會：跟美國報告台灣不歡迎

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲郭正亮。（圖／資料照）

記者詹宜庭／台北報導

國防部近日預告《全動法》修正草案，內容卻遭藍營批評管制言論自由等，引發爭議。前民進黨立委郭正亮3日表示，該法案是依據行政院秘書長2016年9月5日的函文作為立法依據，但這次修法根本就沒有秘書長函文；因此，他懷疑這百分之百是來自國安會的要求，而國安會背後就是總統蔡英文與美國，開嗆「回去跟美國爸爸報告《全動法》台灣不歡迎。」

郭正亮今日在節目「新聞大白話」中指出，國防部在二二八假期前突然預告要修法，通常修法的預告期都是60天，但這次只允許14天，而且扣除二二八長假以及週末後只剩下8天。從此可知，國防部本來就想要蒙混過關，哪裡知道一公告就被媒體抓到、被國民黨看到，到處引起大反彈。

「如果不緊急，國防部會這樣搞？」郭正亮批評，《全動法》是依據行政院秘書長2016年9月5日的函文作為立法根據，「你在騙誰啊？騙人家沒跑過立法院是不是？2016年的函文是針對2019到2020年的修法，而這次修法根本就沒有秘書長函文，我嚴重懷疑是國安會交辦，那國安會背後是誰？不就是總統蔡英文嗎？」

郭正亮猜測，如果民進黨主席賴清德當選2024總統，一定會再推一次，只是今年因為可能衝擊總統立委選情就不修法了，他狠嗆「國安會自己搞砸了！回去跟美國爸爸報告《全動法》在台灣不歡迎。」

不僅如此，郭正亮也在節目《亮劍台灣》中提到，《全動法》在2019年就修過了，這次國防部根本就毫無準備，但因為沒有新的函文，再加上行政院已經改組，只能請新內閣再次發函，國防部收到後再開始擬出修法草案並進行預告。他斷言，「《全動法》百分之百是來自國安會的要求，國安會就是來自總統的要求，總統就是來自美國的要求，不然沒有人這樣修法的。」

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