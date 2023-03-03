修全動法讓緊急命令不再空白授權　黨政人士嘆在野黨曲解

▲全動法修法引發爭議，在野黨抨擊是無限擴權。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國防部日前預告修正《全民防衛動員準備法》，其內容提及戰時媒體管制、校園動員方案等，引發外界討論。針對外界質疑讓學生上戰場、做武器甚至箝制新聞媒體等，黨政人士感嘆，「緊急命令」無所不包、才是真正的空白授權，政府推動修《全動法》盼讓法制更完備，如此美意卻被在野黨曲解。

黨政人士指出，全動法只是用在戰爭時期，不能和防範平日假訊息的數位中介法扯在一起。此外，以往的「緊急命令」實際上無所不包，是真正意義上的「空白授權」，因此蔡政府才認為應該要修改全動法的內容，讓相關法制更完備，讓緊急命令發布後不會是空白授權。

黨政人士說，其實各國都有類似的戰時法制規範，如今提出修法希望讓國內的規定更加完善，卻被在野黨解釋成擴權，實在是相當無奈，「按照在野黨邏輯，就繼續維持無所不能的緊急命令，何必法制化？」

對於《全動法》爭議，行政院長陳建仁答詢時表達行政院三態度，第一、請國防部跟相關部會，蒐集各方寶貴意見、加強部會應該做的工作，做深入檢討；第二、希望國防部跟社會各界多溝通，讓大家知道《全動法》修法過程中，意義在哪；第三、請國防部加強跟各部會之間做更多聯繫，把全民動員想法做好。最重要的是要因應新的時勢改變，譬如網路安全等，這在現在《全動法》裡未顧慮的新挑戰，應該深度研究。

而針對有立委要求目前仍在公告的《全動法》修正草案應該下架，行政院傍晚指出，國防部提出全動法修法草案主要因應緊急命令狀態的國家安全考量，針對現行規定有不合時宜或不完備之處進行通盤修法，現正進行預告蒐集各界意見，待預告期滿即進入後續檢討的法制工作階段，沒有下架的問題。