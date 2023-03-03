全動法修法「無下架問題」　行政院：預告期滿即進入檢討階段

▲陳建仁赴立法院備詢疫後特別預算財。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國防部日前提出《全民防衛動員法》修法草案，內容引發爭議。行政院長陳建仁3日赴立法院備詢時被立委黃國書問及是否會下架草案，陳說草案公告14天後將要求國防部下架。但行政院代理發言人羅秉成說明，修正草案是因應緊急命令狀態的國家安全考量，針現行規定有不合時宜或不完備之處進行通盤修法，現正進行預告蒐集各界意見，待預告期滿即進入後續檢討的法制工作階段，沒有下架問題。

行政院代理發言人羅秉成3日表示，這次國防部提出全動法修法草案主要係因應緊急命令狀態的國家安全考量，針對現行規定有哪些不合時宜或者不完備的情形進行通盤修法，現正進行預告蒐集各界意見，待預告期滿即進入後續檢討的法制工作階段，預告期滿此一階段當然結束，不生移除下架之問題。

羅秉成指出，國防部為保障國家安全本於職責提出修法草案確有必要，而行政院已請國防部於結束預告後，要就此期間所蒐集之各界意見詳加衡酌、審慎評估，並持續進行跨部會協調及做好社會溝通工作，完善此項修法的法制作業，期能與時俱進，以符合現代全民國防及整體國家安全的新思維。

羅秉成指出，近年來網路假訊息及惡意資訊操作猖獗，為確保民主體制正常運作，近年來各民主國家與國內朝野無不致力於防制假訊息的危害，而自烏俄戰爭以來，世人更充分瞭解資訊戰及認知作戰所造成的負面效應重大，加以台灣遭境外敵對勢力的資安與假訊息攻擊層出不窮，對國家安全影響日益嚴重。

羅秉成說，蘇貞昌前院長在2022年12月7日召開行政院動員會報時，促請數位部、國家通訊傳播委員會、法務部及經濟部等相關部會，儘速研商提出解決方案以保國家安全，相關新聞稿皆已明白揭露於行政院網站。

羅秉成說，有心人士刻意將該次行政院動員會報與國防部本次提出全動法修法混為一談，甚至將此攸關國家安全的修法貶為爛攤子云云，實無必要，令人遺憾，至盼各界就此嚴肅議題本於事實理性溝通，勿再恣意揣測、不當聯結造成社會不必要的紛擾。