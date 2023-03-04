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大陸 大陸焦點 特派現場

2023兩會／「名人委員」一文看！甄子丹踏足政壇　最正女飛官成焦點

▲▼甄子丹。（圖／翻攝自甄子丹微博）

▲甄子丹當選全國政協委員。（圖／翻攝自甄子丹微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸將於4日、5日在北京召開俗稱「兩會」的「全國人民代表大會」和「人民政治協商會議」，每年的名人政協委員和人大代表都是外界關注熱點。今年名單公布有武打巨星甄子丹、男藝人靳東、大陸最正女飛官徐楓燦、小米董事長雷軍等等。

大陸新一屆全國政協委員名單1月中旬公布。新上榜委員中，著名動作明星甄子丹最受外界關注。

甄子丹也是繼汪明荃、成龍後，香港藝人中的又一個全國政協委員。據悉，汪明荃在1988年當選全國人大代表，1998年轉任全國政協委員，而成龍則於2013年接棒，獲委任加入全國政協之列，並於2018年連任。甄子丹名列最新一份全國政協委員名單，即他正式踏足政壇。

甄子丹在美國長大，他曾在訪問中提及自己從小有強大的民族心，早年已把美國籍退回，現在是百分百中國籍。甄子丹近日接受《GQ Hype》長篇專訪稱，自己去過很世界上很多國家，也和中國做比較，「不管是高速公路、建築的發展，還是生活方式的便利，那些國家都比不上中國，但是BBC、CNN這些媒體卻從來不報導這一類的內容。」

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

新一屆全國政協委員中，不乏近年的風雲人物，包括曾因「與病毒共存」言論引發爭議的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，在中印邊境衝突身負重傷的「衛國戍邊英雄團長」祁發寶。

▲▼神舟十三號升空,大陸女太空人王亞平。（圖／CFP）

▲大陸女太空人王亞平。（圖／CFP）

女太空人王亞平則從此前的全國人大代表，「轉跑道」到當全國政協委員。2021年，王亞平成為大陸首位太空漫步及進駐大陸太空站的女太空人。另外，已故國家主席江澤民的外甥、中國美術學院原院長許江，在文藝界連任全國政協委員。

▲▼大陸男藝人靳東。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大陸男藝人靳東。（圖／翻攝自澎湃新聞）

名單中，還有身兼中國煤礦文工團副團長的大陸男藝人靳東。商界方面，吉利汽車董事長李書福第三度擔任全國政協委員。

▲直-20女飛行員徐楓燦。（圖／翻攝環球軍事）

▲直-20女飛行員徐楓燦。（圖／翻攝環球軍事）

在全國人大代表方面，大陸最正女飛官、解放軍第75集團軍某空突旅直-20女飛行員徐楓燦，因清秀長相神似南韓女星宋慧喬，在大陸頗具知名度。今年，徐楓燦首次進入解放軍和武警部隊代表團，勢必成為今年兩會「嬌點」。

徐楓燦是1999年10月出生，曾就讀於浙江金華一中，2017年9月入伍，是大陸陸軍首批自主培養的女飛行員，也是首個初放單飛的女飛行員，去年大陸高考還出現在了浙江卷高考作文題裡。

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

此外，名單上的其餘知名人士也體現中國在從半導體、電動車到人工智慧等戰略領域的壯志，其中包括最近提出對抗美國制裁方法的學術界晶片專家李樹深，小米董事長雷軍和晶片製造商華虹半導體董事長張素心等。

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