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大陸 大陸焦點 特派現場

王滬寧主持新一屆政協主席團會議　胡春華、梁振英獲選常務主席

▲　▼二十大主席團常委會名單包括：習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、劉鶴、孫春蘭、李希、李強、楊潔篪、陳敏爾、胡春華、蔡奇、、溫家寶、。（圖/記者 任以芳攝）

▲中共二十大會議上的王滬寧（左）。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸十四屆全國政協第一次會議4日下午開幕，本屆將選出新一任主席、副主席、秘書長和常務委員。稍早最新消息指出，3日下午舉行的大陸全國政協預備會議通過了常務主席名單，其中包括中共中央政治局常委王滬寧和現任國務院副總理胡春華。

▲▼大陸國務院副總理胡春華。（圖／CFP）

▲大陸國務院副總理胡春華。（圖／CFP）

據《新華社》報導，預備會議3日下午在人民大會堂舉行，由十三屆全國政協主席汪洋主持，以舉手表決等方式，審議通過了會議主席團成員、主席團會議主持人、秘書長名單、會議議程和日程，以及提案審查委員會名單。

主席團隨後召開第一次會議，由王滬寧主持，審議通過主席團常務主席、各次全體會議執行主席和主持人、分組辦法和委員小組召集人等多個名單。

報導公布了本屆大陸政協主席團常務主席名單，包括王滬寧、統戰部長石泰峰、胡春華、人大常委會副委員長沈躍躍、國務委員王勇、最高人民法院院長周強，以及7名十三屆大陸全國政協副主席，分別為帕巴拉·格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍。其中梁振英曾擔任香港第3任特首。

值得注意的是，王滬寧在中共二十大7名政治局常委中排名第四，本屆兩會預計獲選大陸全國政協主席一職，接替卸任政治局常委的汪洋，負責對台和統戰工作。有外媒指出，王滬寧或將制定替代「一國兩制」的對台方案。

另外，現任大陸國務院副總理胡春華在2022年的中共二十大上，並未獲選進入中共中央政治局，之後的去向備受矚目，如今確認擔任新一屆大陸全國政協主席團常務主席，被外界視為政協副主席的人選之一。67歲的石泰峰則預計將成為大陸全國政協排名第一的副主席。

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