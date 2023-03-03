陸民企經營困難信心不足　官方「打強心針」：將迎新發展機遇

▲大陸全國政協十四屆一次會議新聞發言人郭偉民 。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸許多民營企業面臨經營困難，甚至出現信心不足。對此，大陸全國政協十四屆一次會議發言人郭偉民今（3）日在新聞發布會上指出，民營經濟是推動創新、促進就業、改善民生的重要力量，在實現中國式現代化進程中發揮著不可或缺的作用

大陸全國政協十四屆一次會議新聞發布會今（3）日在北京舉行，郭衛民針對民營經濟發展問題表示，如何提振民營企業，特別是中小微企業的信心是一個很重要的問題；的確，近年來在新冠疫情的反覆衝擊下，一些民營企業、部分民營企業家處境困難。

郭衛民指出，大陸全國政協對保護和促進民營企業發展十分重視，通過網路議政、委員提案等多種形式持續推動這項工作，其中在去年，經濟委員會選擇健全防範和化解拖欠中小企業賬款長效機制，要建立這樣一個機製作為切入點，瞭解情況提出建議，深入瞭解、調研、提出意見。

大陸全國政協委員提出多個建議，郭衛民介紹，包括進一步完善產權保護制度、落實公有制經濟財產權不可侵犯、建立對民營企業「無事不擾制度」、在國家層面建立企業家榮譽制度，表彰包括民營企業家在內的優秀企業家等。

郭衛民表示，上述不少建議都得到了政府主管部門的重視和採納，大陸全國政協委員們指出，今年經濟運行有望整體回升，民營經濟將迎來新的發展機遇，民營企業的舞台將更加寬廣。

值得注意的是，大陸國家主席習近平曾在2022年的中共二十大報告中提到，「優化民營企業發展環境，依法保護民營企業產權和企業家權益，促進民營經濟發展壯大。」可見民營企業依舊是大陸官方未來經濟發展重點。

據今日記者會介紹，大陸全國政協十四屆一次會議將於3月4日下午在人民大會堂開幕，3月11日閉幕，會期7天半，將審議通過中國人民政治協商會議章程修正案、全國政協十四屆一次會議政治決議等決議和報告；選舉產生第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長和常務委員等。