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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸談兩岸發展軟硬兩手　郭衛民：加強交流、堅持一國兩制

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會明天正式登場，全國政協十四屆一次會議新聞發布會今（3日）在北京舉行，這也是疫情放開後，首次迎來實體記者會。談到兩岸未來交流情勢？大陸全國政協發言人郭衛民指出，兩岸交流30年累積的深厚經驗，未來疫情放開後，大陸方面將加強和平交流，並且重申依然堅決反對台獨和外來勢力干涉，以及堅持「和平統一、一國兩制」對台基本方針。

▲▼ 2023兩會,政協記者會 。（圖／翻攝自央視）

▲ 大陸全國政協發言人郭衛民。（圖／翻攝自央視）

今年年初開始，兩岸陸續恢復民間交流，外界也觀望何時擴大更實質性交往？有港媒提問，「隨著大陸防疫措施的優化調整，兩岸民眾都非常期盼兩岸交流能夠春暖花開。今年以來兩岸也開展了一系列的交流活動，請問發言人對此有何看法？」

對此，郭衛民指出，「兩岸各領域的交流合作開展30年，應該具有深厚的基礎和內在的動力，也是大勢所趨。」

他表示，大陸全國政協秉持兩岸一家親的理念，致力於促進兩岸同胞的交流合作。5年來，全國政協組織有關政協委員開展視察考察、專題調研、對口協商等協商議政活動，提出工作建議，以及相關協商議政活動，推動落實促進兩岸經濟文化交流合作的政策措施。

郭衛民舉例，近年陸方積極參與舉辦海峽論壇，打造兩岸民間交流交往的新平台，兩岸村里長交流機制，邀請台灣代表參加紀念辛亥革命110周年等重大活動，舉辦河洛文化研討會等系列文化的交流活動，促進兩岸同胞情感交融，心靈契合。

郭衛民說，大陸方面依然會全面貫徹中共二十大的精神，「堅持和平統一，一國兩制的基本方針，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，要和平、要發展、要交流，要合作，是兩岸同胞的共同心聲。」

最後，他指出，疫情防控進入新階段的形勢下，大陸全國政協將繼續推進與台灣各界人士的交流交往，共同推動兩岸關係和平發展，融合發展。

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