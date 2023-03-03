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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前之夜！綠委輪番輔選　蔡培慧：平民對抗家族世襲政治

▲蔡培慧把握選前機會催票，民進黨立委蔡易餘陪同掃街。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

▲蔡培慧把握選前機會催票，民進黨立委蔡易餘陪同掃街。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

距南投立委補選不到24小時，民進黨候選人蔡培慧上午把握機會連跑8個行程，包括站路口、座談會、車隊掃街，立委蔡易餘、林靜儀、林俊憲也分別陪同輔選，希望蔡培慧順利當選重回立院當同事。

蔡培慧表示，投入選戰至今，近百位不分黨派的立委好友、縣市長及部會首長都表達希望到南投輔選，更有許多九二一重建期間的同事及受災戶予以關心，深感這不只是她自己的選舉，而是出身農村的平民女兒挺身對抗長期壟斷南投政治、企圖世襲家族政治的立委補選，全台都在關注。

▲蔡培慧把握選前催票機會，連跑8個行程。（圖／蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧提到，選舉說不辛苦是騙人的，但是不忍看到從不分區立委到行政院中部聯合服務中心期間，已經解決、正在改善以及還在努力中的事情中止：像山區長輩看醫生很不方便、她成功爭取衛福部支持長照交通車及營運經費，鄉親生病要等很久的公車，也成功爭取客運車進到社區，而爭取小黃公車及老人家的敬老卡可搭計程車的政見，也都來自於長期與地方互動的過程中所看見民眾的需求。

▲蔡培慧把握選前催票機會，連跑8個行程。（圖／蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧表示，也積極與彰基總院長討論擴大南投基督教醫院的可能性，為南投爭取病床位及醫療空間添購先進的儀器設備，並強調當選立委後，會持續與台中榮總、中國醫藥大學醫院進行拜會及討論，希望陸續增進南投的專業醫療服務來照顧民眾的健康。

蔡培慧說，也要創造能讓年輕人回來就業的好環境，去年成功促成中興大學來設校、促成工研院的青創基地協助八十個團隊進駐發展，接下來將會努力爭取科學園區，讓人才進駐南投，更將與交通部積極爭取改善南投的交通路網，讓鄉親回家的路不再遙遠。

蔡培慧懇請南投第二選區的民眾為自己的家鄉出一份力，把握改變南投的一張選票，呼籲民眾週六一定要出門投票。

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