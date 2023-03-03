為南投爭一口氣！蔡英文、賴清德率黨籍立委接力相挺蔡培慧

▲蔡培慧3日把握投票前最後機會掃街拜票。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

距離南投縣立委補選剩不到24小時，民進黨候選人蔡培慧把握選前最後催票機會連跑8個行程，包括站路口、座談會、車隊掃街，立委蔡易餘、林靜儀、林俊憲也在分別陪同輔選，盼望蔡培慧順利能重回立法院當同事。晚間的選前之夜，相當器重總統蔡英文總統、副總統賴清德也將站台力挺，前行政院長蘇貞昌也將親自錄影片預祝蔡培慧順利當選，為南投爭一口氣。

蔡培慧表示，投入選戰至今，近百位不分黨派立委好友、縣市長及部會首長表達希望到南投幫他輔選，更有許多九二一重建期間的同事及災戶予以關心，讓他深感這一戰，不只是蔡培慧的選舉，而是全台灣都在關注出身農村的平民女兒挺身對抗長期壟斷南投政治、企圖世襲家族政治的立委補選。

蔡培慧提到，選舉說不辛苦是騙人的，但是，驅使他投入補選最主要的原因，是因為不忍從不分區立委到行政院中部聯合服務中心期間，已經解決、正在改善以及還在努力中的事情嘎然中止。

蔡培慧說，山區的阿公阿嬤看醫生很不方便、他成功爭取衛福部支持長照交通車及營運經費，知道鄉親生病要等很久的公車，成功爭取客運車進到社區方便鄉親搭車，而蔡培慧努力爭取小黃公車及老人家的敬老卡可搭計程車的政見也都來自於長期與地方互動的過程中，看見民眾的需求，一一化為政見。

不僅如此，蔡培慧積極與彰基總院長討論擴大南投基督教醫院的可能性，為南投爭取病床位及醫療空間添購先進的儀器設備。蔡培慧強調，他當選立委後，會持續與台中榮總、中國醫藥大學醫院進行拜會及討論，希望陸續增進南投的專業醫療服務來照顧民眾的健康。

蔡培慧說，除了要照顧銀髮族的醫療長照及生活，也要創造一個能夠讓年輕人回來就業的好環境，去年成功促成中興大學來設校、促成工研院的青創基地協助八十個團隊進駐發展。接下來，蔡培慧將會努力爭取科學園區，讓人才進駐南投，更將與交通部積極爭取改善南投的交通路網，不要讓鄉親回家的路那麼遙遠。

蔡培慧長期研究並致力發展南投的城市願景，然而，就只差一步，他懇請南投第二選區的民眾為自己的家鄉出一份力，把握改變南投的一張選票，呼籲民眾週六一定要出門投票，讓南投有機會往前一步。