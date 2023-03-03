《全動法》擬16歲造冊控言論惹議　藍委籲團結挺林明溱阻惡法

▲立委馬文君呼籲南投選民支持林明溱進入立院阻擋《全動法》修法。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

《全民動員法》修法引起全民關注，立法院國防外交委員會資深委員馬文君今指出，若只是文字修正並無問題，可是現代戰爭已經都是科技戰了，這次卻是要將16歲以上的高中職孩子造冊、列管，打仗時幫忙搬物資、製造武器，讓他們成為可被敵軍攻擊的目標，而不是平民，「是要我們的孩子冒著上戰場的風險嗎？」她相信所有為人父母都會擔心，國家應該要給年輕人一個交代。

馬文君今與參加南投立委補選的林明溱、縣長許淑華一起召開記者會，表示近年國內外都感受到台海戰爭氛圍越演越烈，政府在國家預算、強推的政策法令也都跟國家安全有關：但馬政府時期平均每年國防預算為3200億，今年已高達5800多億，而這次為了超徵稅收也不過退還全民1400億現金，「我們還有多少錢可以這樣不斷增加？買到的武器裝備真的符合需要嗎？還是都是政治考量？」

▲藍營於南投市區掛起布條，抨擊蔡培慧挺萊豬、廢死、擋疫苗，罔顧民意。（圖／記者高堂堯攝）

馬文君說，台灣經過十幾年時間，兵役才從1年變成4個月，未料短短3個月內又從4個月變1年，國家動盪不安、陷入戰爭風險、所有年輕人的未來都在改變，執政者沒有讓國家有和平的機會、反而離戰爭越來越近。

馬文君批評，《全動法》修法另一個爭議就是納入媒體、通訊管制，政府的說詞是只有在戰時才會行使，但法條中有規定戰爭時期和準備期，亦即平常就能納管所有媒體、通訊，以及跟全動法根本無關的假訊息，是跟《數位中介法》一樣限制言論自由的惡法。

馬文君直言，現在民進黨最不缺的職務就是立法委員，因為在國會席次過半，已可主導所有政策、預算和法令，在野黨和人民都無力阻擋；如果林明溱能守住在野一席，雖無絕對影響力，還是能幫人民表達反對意見，2024總統立委大選也會因這一席產生影響。

馬文君認為，賴清德自己在和蔡英文進行總統黨內初選時，都疾呼蔡陣營停止用網軍攻擊他，但現在卻用龐大媒體資源和同一套手段攻擊林明溱，把在地經營30年的林明溱在短短3個月打壓成這樣，這也是《全動法》要修法控制媒體的原因；若綠營用這種手段還能勝選，只會顯現掌握國家機器、媒體通訊和控制人民言論對維繫政權有多重要。

許淑華批評民進黨候選人蔡培慧從不分區立委、政院中辦執行長和2度參選，都是一路受民進黨強力栽培支持的「小英女孩」，也是一個百分之百聽從黨意的民意代表；從她過去種種發言紀錄、搖擺的態度，如罔顧地方民意反對支持萊豬進口，更反對並抹黑林明溱縣府要購買的是大陸新冠疫苗，未來即使進入立院也只會是投票部隊，遇到《全動法》爭議也不會為南投家長發聲。

林明溱也砲打蔡培慧，指她不分區立委任內只聽黨意、沒有爭取重大建設，不如自己2屆立委為南投爭取到南投、南雲2交流道等和209億經費，以及國道ETC前20公里免費的優惠政策，卻被民進黨從上到下抹黑成不做事、沒建樹，他呼籲選民選一位真正為南投做事、阻擋不當法案的人，讓他守住這一席，年底再交棒給年輕人參選，進而助國民黨2024重返執政。