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台中超嗨！9.5萬坪最大購物城拼年底動工　24hrs書店、影城逛起來

▲台中高鐵娛樂購物城。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中人超嗨！9.5萬坪台灣最大購物城拼年底動工，24小時書店、百老匯影院、健身房逛起來。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中吃喝玩樂新地標再+1！備受矚目的台中高鐵娛樂購物城確定由曾操刀曼谷ICONSIAM暹羅天地購物中心、杜拜阿布達比必玩的法拉利樂園Ferrari World以及新加坡樟宜國際機場4號客運大樓、涉谷PARCO百貨的國際級建築設計團隊英國BENOY(貝諾)設計規畫。日前記者會上，設計及建築團隊正式對外亮相。第一大國際也強調，目標為力拼今年底動工，2026年完工開幕。

第一大國際表示，高鐵娛樂購物城為地下一樓及地上一樓二樓為室內百貨購物中心，三樓及四樓為戶外街區商店街，單層面積約1萬9000坪，合計商場面積9萬5000坪。單層面積大、樓層少，符合商場發展新概念、新趨勢，有別於傳統百貨購物中心的規劃。

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▲9.5萬坪台灣最大娛樂購物城拼年底動工。（圖／記者游瓊華攝）

▲9.5萬坪台灣最大娛樂購物城拼年底動工，設計團隊及建築師團隊亮相。（圖／記者游瓊華攝）

依照第一大國際規劃，商場一、二樓規劃成精品大道，各家奢華精品旗艦店連結國際五星級酒店，以及樓高180米的A級商辦大樓，其中酒店規劃390個房間，將是中部最高級、最多房間數的酒店；商辦中心將設有多功能展示中心、國際會議中心、文化藝術展覽館、動漫電競展演館。

另外，商場三、四樓為戶外街區商店，迎合後疫情時代的消費習慣及發展趨勢，有24小時的百老匯等級影城、24小時大書店、24小時營業的量販店、健身中心、遊樂設施及餐飲設施，要將台中打造成不夜城。

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