搶清明連假高鐵票！「開APP卡慘」掰了　過來人曝1招：很順

▲原PO本想幫朋友搶高鐵票，APP卻不給力。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

清明5天連假從4月1日放到4月5日，台灣高鐵宣布3日凌晨開放搶票，不少打算返鄉或出遊的人就盯緊APP，擔心沒買到票。結果訂票時間一到，有人便傻眼不已，因為點進去等到畫面跑出來，票都已經沒了，頻頻抱怨高鐵訂票系統。話題引發議論，不少網友超有感，也有一票人開心搶到票，分享關鍵1動作。

有網友在PTT的Gossiping板怒問卦，「高鐵你們的訂票系統是有多爛？」說他要幫朋友搶清明連假的票，沒想到點進APP，等到畫面出來時票都沒了，傻眼直呼「承受能力這麼爛= =」。

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看到貼文後，有人也是一肚子氣，「手機完全進不去」、「APP超級爛==」、「有點誇張，58分試著點就忙碌畫面，幸好最後有訂到」、「手機一直跳忙碌中，真的爛」、「哀！清明連假高雄活動一堆，根本買不到票！比春節還難買」、「轉圈圈轉很久 還會來個500伺服器錯誤」、「這次搶到的時段都超爛。」

話題則釣出過來人分享搶票秘訣，「電腦進得去，手機進不去」、「先別用APP，用網頁比較正常」、「手機APP進不去，網頁很順」、「還好我最後幾分鐘決定開筆電訂票，但也是訂到中午左右的」、「用網頁版。」