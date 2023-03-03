　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶清明連假高鐵票！「開APP卡慘」掰了　過來人曝1招：很順

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO本想幫朋友搶高鐵票，APP卻不給力。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

清明5天連假從4月1日放到4月5日，台灣高鐵宣布3日凌晨開放搶票，不少打算返鄉或出遊的人就盯緊APP，擔心沒買到票。結果訂票時間一到，有人便傻眼不已，因為點進去等到畫面跑出來，票都已經沒了，頻頻抱怨高鐵訂票系統。話題引發議論，不少網友超有感，也有一票人開心搶到票，分享關鍵1動作。

有網友在PTT的Gossiping板怒問卦，「高鐵你們的訂票系統是有多爛？」說他要幫朋友搶清明連假的票，沒想到點進APP，等到畫面出來時票都沒了，傻眼直呼「承受能力這麼爛= =」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，有人也是一肚子氣，「手機完全進不去」、「APP超級爛==」、「有點誇張，58分試著點就忙碌畫面，幸好最後有訂到」、「手機一直跳忙碌中，真的爛」、「哀！清明連假高雄活動一堆，根本買不到票！比春節還難買」、「轉圈圈轉很久 還會來個500伺服器錯誤」、「這次搶到的時段都超爛。」

話題則釣出過來人分享搶票秘訣，「電腦進得去，手機進不去」、「先別用APP，用網頁比較正常」、「手機APP進不去，網頁很順」、「還好我最後幾分鐘決定開筆電訂票，但也是訂到中午左右的」、「用網頁版。」

ET快訊
學者調街景「細看Toyz飲料店」　預言：最多撐1個月
LIVE／閃亮亮認愛！男友談私密片內幕　鄭中基前助理涉蔡天鳳
白沙屯媽祖托夢尋人！腦萎縮童「正要動大刀」媽媽哭了
長髮妹修車「露出2顆葡萄乾」！老司機放大驚呆
快訊／蔣萬安都更新政　住户同意門檻從90%下調到75%
快訊／休旅車墜橋！　男駕駛「鐵管插胸」臟器外露慘死
快訊／酒店妹「包廂遭狂砍6刀」　送醫不治
1穿搭被誤認國軍　年輕人當面罵：可恥！國家養你們一輩子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2023人生大翻轉TOP3星座！巨蟹財富爆棚、「它」告別過去身份

車停中古車行門口　竟被業務發文賣了！受害者拆穿超鳥話術

白沙屯媽祖托夢尋4歲腦萎縮童　母淚謝停轎賜福「溫暖至今難忘」

全動法引發16歲學生參戰疑慮　教部：停止系統建置「名冊留校」

50歲小姑不工作「狂啃哥哥過一生」　老婆火了！全場逆風不挺

櫃子找到壯陽藥！她傻眼喊「男友很正常」　內行人曝真實用途

搭捷運1穿搭被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

快訊／花蓮地標老飯店挺不過地震　50年東旭觀海酒店3月熄燈

澄清液體「變黃色」！　維他命B注射劑2批號、15萬支限期回收

搶清明連假高鐵票！「開APP卡慘」掰了　過來人曝1招：很順

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

妹子環球影城化身魔法師　用「魔杖」施咒球直接飄起

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

2023人生大翻轉TOP3星座！巨蟹財富爆棚、「它」告別過去身份

車停中古車行門口　竟被業務發文賣了！受害者拆穿超鳥話術

白沙屯媽祖托夢尋4歲腦萎縮童　母淚謝停轎賜福「溫暖至今難忘」

全動法引發16歲學生參戰疑慮　教部：停止系統建置「名冊留校」

50歲小姑不工作「狂啃哥哥過一生」　老婆火了！全場逆風不挺

櫃子找到壯陽藥！她傻眼喊「男友很正常」　內行人曝真實用途

搭捷運1穿搭被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

快訊／花蓮地標老飯店挺不過地震　50年東旭觀海酒店3月熄燈

澄清液體「變黃色」！　維他命B注射劑2批號、15萬支限期回收

搶清明連假高鐵票！「開APP卡慘」掰了　過來人曝1招：很順

2023人生大翻轉TOP3星座！巨蟹財富爆棚、「它」告別過去身份

玉山金員工薪資、福利雙衰！去年平均年薪121.3萬　年減逾3%

「四海招牌給你拿」騙豬仔柬埔寨搞詐騙　直送KK園區...瓦斯槍凌虐

亮・珠寶／楊紫瓊閃爆各大影展　長耳環、寬版手環助威奪影后

陸央行將推《金融穩定法》　易綱：首要保持幣值穩定

「甜心議員」涉詐領助理費　開庭請假神隱...共犯男現身拒認罪

在家擠奶「少做1件事」！男嬰出生20天細菌感染　引發癲癇死亡

柯孟融宣布新片台日合作：絕對比《咒》更晦氣！　東京取經遊戲大神

十分鐘內完售！全台最大黑糖饅頭在南投　尺寸直逼寶寶枕香氣濃郁

買包、買鞋有選擇困難症？　找出2023年幸運色脫離包色迴圈

生活熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

即／宜蘭0：48規模4.9極淺層地震　

7-11賣「28萬預購品」太狠了！網友驚呆

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

今晨冷氣團7.8℃　未來一周天氣曝光

即／花蓮東旭觀海酒店　挺不過地震3月熄燈

主管傳LINE「附上QoQ符號」　他翻白眼！真相臉腫了

加籍YTR「看不爽台灣12件事」　爆台人共鳴

長髮妹修車「露出2顆葡萄乾」　害老闆修3小時！

更多熱門

相關新聞

雞排漲到90元！老闆喊話「在意價格少吃肉」

雞排漲到90元！老闆喊話「在意價格少吃肉」

很多人都喜歡吃雞排解嘴饞，不過現在一片已經快要跟便當差不多價格了。近日就有鹽酥雞店老闆透過粉專表示，下禮拜起，雞排將調漲至90元，「在意價錢的客人，少吃肉就好了。」公告曝光後，被轉貼至PTT上，引發不少網友討論。

他秀氣象局1圖「3縣市最乾爽」　眾人傻了

他秀氣象局1圖「3縣市最乾爽」　眾人傻了

訂好餐廳！一家人提早到「卻沒座位」

訂好餐廳！一家人提早到「卻沒座位」

台東清明返鄉專車　台鐵3/3開放網路訂票

台東清明返鄉專車　台鐵3/3開放網路訂票

香港高鐵傳將恢復北京、上海長途班次

香港高鐵傳將恢復北京、上海長途班次

關鍵字：

高鐵搶票車票清明連假返鄉PTT

讀者迴響

熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

快訊／香港42樓大廈「整棟燒起來」宛如末日

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

即／宜蘭0：48規模4.9極淺層地震　

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

更多

最夯影音

更多
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR
店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面