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清明連假爽放5天！雙鐵車票今激烈開搶　「狂銷66萬張車票」　

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵EMU3000型新自強號清明熱門班次較為客滿。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

清明5天連假將至，台鐵加開189班加班車，今天(3月3日)凌晨開賣，已賣出超過31.4萬張車票。高鐵則賣出至少34.6萬張票，雙鐵已狂銷66萬張車票。

台鐵今開賣清明連假車票，截至上午9時止，已賣出31萬4,868張車票，台鐵表示，旅客完成訂票後，務必於2日內付款取票，逾期未取車票，將於3月5日上午9時重新釋出。

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根據統計，東部幹線車票，台北往花蓮、台東方向，3月31日17時以後至4月1日16時以前，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位；台東、花蓮往台北方向，4月5日14至18時，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。

西部幹線車票部分，台北往高雄方向，3月31日14時以後至4月1日15時以前，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位；高雄往台北方向，4月5日12時以後，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。

南迴線車票高雄往台東方向，4月1日9至13時，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位；台東往高雄方向長途各時段自強號尚有座位。另外3月31日及4月1、4、5日東線8班實名制列車將於3月4日零時起開賣。

另高鐵清明連假期間則加開加開256班加班車，根據高鐵統計，截至今日上午11時止，台灣高鐵清明疏運共約34萬6千人次完成訂票。

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