繳不交275萬房地稅　中埔鄉舊地標「佳祿保齡球館」土地法拍1.7億

▲▼ 欠繳275萬元土地房屋稅 中埔「佳祿保齡球館」6500坪上億房地法拍。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署3月份聯合拍賣會，即將於3月7日（星期二）舉行。雲嘉地區不動產法拍，仍然依不動產所在地是在嘉義縣市或雲林縣而分別舉辦。雲林地區的不動產上午9時30分投標、10時開標（地點：雲林縣斗六市公園路73號），嘉義縣市不動產在下午2時30分投標、3時開標（地點：嘉義市東區中山路96號）。

行政執行署嘉義分署表示，本月嘉義縣市有36件拍賣不動產包括農地、建地及建物等。最引人注目的拍賣標的是位於嘉義縣中埔鄉中華路原「佳祿保齡球館」所在之3筆土地及10筆建物。3筆土地共約6,500坪，底價為1億7千萬元；位於路邊的10筆鐵骨造建物底價共為465萬元，土地及建物可合併或分別應買，自公告後已吸引多人來電詢問詳情。

拍賣土地所在原來開設之「佳祿保齡球館」在80年代曾興盛一時，曾是中埔鄉著名地標，後來逐漸沒落。從98年起李姓地主就開始因為欠繳地價稅及房屋稅，陸續被移送嘉義分署行政執行，歷年欠繳的房屋稅及地價稅截至目前為止已約275萬元。李姓地主除了欠繳房地稅外，也積欠其他民間債權，土地建物之前經過多次法拍但最後都以流標收場。

李姓地主表示，無力繳納欠稅而且沒有其他財產可供執行，因此，嘉義分署重啟法拍程序，拍賣土地面積逾6,500坪，位於嘉白公路旁又臨近82線東西快速道路，交通十分便利發展可期。嘉義分署希望這次拍賣能將閒置長久的大面積土地建物拍賣出去，除了能解決李姓地主欠稅外，也期能引進資金活化該地再度繁榮。

有意投標民眾如當日不便到場投標者，也可多加利用免到場的通訊投標方式，相關資訊可連結嘉義分署全球資訊網首頁「不動產通訊投標專區」下載通訊投標書及相關文件，在拍賣開標日之1日前，寄達指定郵政信箱即可參與不動產投標。如對以上不動產拍賣相關事宜仍有疑問，可上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133分機268，嘉義分署會有專人竭誠為民眾服務。