嘉邑行善團3千萬助修橋　仁直橋串聯中埔及頂埔村交通

▲中埔鄉嘉135-1線仁直橋改建工程今通車。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉嘉135-1線仁直橋日前舉行通車典禮，縣長翁章梁、立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、嘉邑行善團理事長徐文志等貴賓到場參與；剪綵儀式後縣長翁章梁也跟著鄉親試走新橋梁，未來交通將更加便利安全，獲得在地鄉親好評。

嘉135-1線是串聯中埔鄉中埔村及頂埔村兩村落之間主要聯絡道路，仁直橋位於石硦溪上，銜接嘉135-1線兩端是中埔村及頂埔村兩村落重要聯絡橋梁；原慈偉橋通洪斷面不足(原於河道內落墩5處)，每逢豪雨易造成淹水，且既有寬度僅有4.9米寬，造成會車不易及交通瓶頸情形，影響民眾通行安全甚鉅。

經地方民眾及中埔公所，向嘉義縣政府及嘉義市嘉邑行善團提出請求協助的需求，由縣府先行委託設計，再向嘉邑行善團請求協助，同意由嘉邑行善團興建橋梁部分，中埔公所協調用地部分，引道部分由縣府負責興建，橋梁改建全長為105米，寬度增寬至8米，橋梁只落墩3處(原於落墩5處)。

「慈偉橋」改建完成後，更名為「仁直橋」，總長度121m(橋梁105m、引道16m)、寬度8m，總工程費約3577萬元(橋梁建造費約2777萬元由嘉邑行善團支出、引道費用及橋梁設計監造費約800萬元由嘉義縣政府負擔)。

翁章梁表示，近年縣府投入於中埔鄉許多的道路建設，包含已完成的嘉139線9k-11k道路拓寬工程、前瞻基礎建設計畫和今日完成通車的仁直橋，及縣府正在執行的嘉139線5k-9k道路拓寬工程、中埔裕民橋改建工程，相信能夠大大提升中埔鄉整體路網改善，提供鄉親更加安全的用路環境，將帶動地方經濟發展。

翁章梁特別感謝嘉邑行善團為地方發展提供協助與興建，建設經費都是來自全國善心人士，並代表全縣縣民向所有投入工作的善心人士及志工朋友致上感謝之意。