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嘉義中埔裕民新橋岩壁裸露　當地居民擔心爆量河水直沖地基

▲▼嘉義中埔鄉裕民橋即將完工，借搭便橋的南北岸土地下方卻出現岩壁土石裸露，當地居民擔心大雨汛期爆量河水沖垮地基。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔鄉裕民橋即將完工，借搭便橋的南北岸土地下方卻出現岩壁土石裸露，當地居民擔心大雨汛期爆量河水沖垮地基。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院長蘇貞昌日前承諾嘉義縣，同意相關橋梁改建的施作計劃並允諾全額補助，嘉義縣中埔鄉連接行政區及中埔交流道頂中公路上的裕民橋為其中之一，更於2021年09月18日改搭便橋正式施工，並將於本月29日正式通車，但卻傳出出借原橋邊南北岸搭建便橋民眾土地被徵用後，工期將結束卻未見土地被有效整平復原，工程施作時影響到的兩岸地基也出現岩壁裸露。由於汛期雨量大該河岸常見湍急河水直衝北岸，讓當地居民及地主不免擔心河水沖垮兩岸地基，形成更大型的土石滑落及崩塌。

▲▼嘉義中埔鄉裕民橋即將完工，借搭便橋的南北岸土地下方卻出現岩壁土石裸露，當地居民擔心大雨汛期爆量河水沖垮地基。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉裕民橋1995年首次竣工，但主橋混凝土嚴重剝落、鋼筋嚴重鏽蝕，改建經費7675萬元；2021年09月18日由嘉義縣政府、第五河川局等單位徵用當地民眾原橋邊土地改搭便橋以方便工程施作，多次施作前座談會相關單位及廠商承諾會將原土地復原。

但卻有民眾投訴，再過10天通車典禮不僅橋面晃動，原先承諾借道搭便橋的土地也完全沒有整平復原，借搭便橋所經路徑的土地下方更出現土石裸露，讓當地民眾不禁為即將到來的雨季及豪大雨感到煩憂。

▲▼嘉義中埔鄉裕民橋即將完工，借搭便橋的南北岸土地下方卻出現岩壁土石裸露，當地居民擔心大雨汛期爆量河水沖垮地基。（圖／記者翁伊森攝）

由於裕民橋為赤蘭溪中下游橋墩，每逢汛期或雨季總會從山區夾帶大量泥沙及雨水，甚至還曾經有過河水高過橋面的驚險畫面，現今新橋即將落成，橋北岸借用搭便橋的岩壁出現岩石裸露，甚至橋南岸地主更擔心大量水流帶來回流效應會讓她的土地也有可能跟北岸一樣被沖刷掉，因此希望有關單位重視。

▲▼嘉義中埔鄉裕民橋即將完工，借搭便橋的南北岸土地下方卻出現岩壁土石裸露，當地居民擔心大雨汛期爆量河水沖垮地基。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔鄉裕民橋借搭便橋的南北岸土地下方出現岩壁土石裸露，當地居民向官員反映，希望通車前將土地整復並加強兩岸岩壁強度。（圖／記者翁伊森攝）

五河局表示，初步將調用消波石填補原便橋搭建處兩岸石壁作為初步護河兩岸用，對於是否進一步以水泥護牆將再進一步技術評估後爭取相關經費施作。

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