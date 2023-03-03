她打臉高虹安「政治操作自取其辱」　舉證新竹球場排水預算「在這裡」

▲新竹市長高虹安（中）。（圖／記者李毓康攝）



實習記者李密／台北報導

新竹市長高虹安1日指出，新竹棒球場原編列4千萬元排水工程遭刪除，更點名內政部次長吳堂安有疏失，吳堂安則駁斥「與事實不符」，一切均依規定辦理。對此，民進黨竹市議員楊玲宜2日指出，「排水系統設計分布在球場各個細設工項中」，若高虹安要借棒球場議題發揮，做政治操作那大可不必，她還建議高虹安，好好先研讀棒球場細設書圖與工項，「一直搞烏龍也是滿自取其辱的。」

▲新竹市議員楊玲宜（右）、劉康彥（左）。（圖／翻攝劉康彥臉書）



對於高虹安點名新竹棒球場排水工程問題，楊玲宜2日在臉書發文指出，一般來說中央核定的經費計畫書，是依照地方政府所提出的計畫概算而核定經費，待工程招標發包後，進入到細部設計核定的階段，會有更細部的經費概算。

她指出，以竹市棒球場為例，106年8月至107年11月，是以一般球場排水工程（無地下室）估列預算，而其項目分別有球場回填覆土工程、球場排水級配工程、球場排水板及排水管，預算經費為4090萬元。108年1月統包商決標簽約時，預算經費為2219萬元。

楊玲宜說，到了109年5月，細部設計核定時，為了回應在地里民停車需求，增設一座地下室停車場，因此增加整體排水系統的施作項目與經費，而這些排水工程其實就是涵蓋了球場草皮區與紅土區的土層設計，地下室停車場頂板上的落水頭與排水管，又或是外野排水盲管等等，排水系統的設計確實被分散在球場各個細部設計工程裡。像111年5月所進行的查核估驗，其中就有一項是排水項目，當時的估驗官，正是現任工務處長曾嘉文。



楊玲宜指出，「排水系統的設計分布在球場各個細設工項中，高虹安市長當然找不到也看不到有所謂的排水工程預算編列，誤以為是被前市府刪除或挪作它用有弊端，汙衊這些經手承辦的市府同仁失職涉及不法，打擊其士氣。」

她重轟，高虹安繼市府支付棒球場統包商高達90%工程款的烏龍、南寮浮覆地運動公園經費誤認是足球場練習場經費9800萬，再度上演一齣烏龍秀！離譜的是連自己的工務處長也在狀況外，若要究責工務處長是嚴重失職，連自己的業務都還搞不清楚，還是另有隱情，不敢鼓起勇氣跟高虹安說。



楊玲宜坦言，棒球場排水設計不良是明確事實，不過在未完成驗收前，發現問題，市府就有責任盡速來限期改善。如果是土層設計錯誤，那就應該全部開挖重作，如果是土層黏性隨著時間氣候的變化而黏性過高，保水度過高，那就應該一如廠商建議，比照洲際棒球場作法，切溝處理，讓土層的水可以順利排出。總之，無論是ABC哪種解決方案，市政府都應該盡速決策，限期改善。



楊玲宜批評，若是要再度借棒球場議題發揮，做政治操作那大可不必，也建議高虹安，開記者會前還是好好先研讀一下相關的棒球場細設書圖與工項，「畢竟自稱是斐陶斐的市長，一直搞烏龍也是滿自取其辱的。」

▼楊玲宜說明新竹棒球場排水工程問題。（圖／翻攝自Facebook／北區超正。派 我是楊玲宜）

