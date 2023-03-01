遭高虹安點名新竹棒球場「有疏失」　吳堂安澄清：與事實不符

▲高虹安、吳堂安。（圖／翻攝自Facebook／高虹安、吳堂安臉書）

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安1日指出，新竹棒球場原編列4千萬元排水工程遭刪除，市府行政疏失人員高達十餘人，「目前最高層級是現任的內政部次長吳堂安」。對此，吳堂安稍早發布聲明澄清，棒球場相關預算書圖審核，一切均依規定辦理，他早於2021年3月離開新竹市政府，當時球場的整地、覆土及排水工程均尚未施作。報導指稱其有疏失，顯與事實不符。

高虹安今早召開記者會時透露， 2017年8月教育部核准計畫書原列有排水相關費用4090餘萬元，分別為球場回填覆土工程106萬餘元、球場排水級配工程707萬餘元、球場排水板及排水管3277萬餘元；2019年市府與與巨佳營造簽訂的統包工程契約內，排水相關工程複價金額減為3289萬餘元；然而，2020年5月，巨佳營造提出的工程預算書及工程估驗表中，排水工程項目卻遭刪除。

高虹安提及，去年5月市府發現棒球場有排水問題後，卻仍點交並交給龍來公司，甚至還進行比賽。前前後後總共4次排水檢測都不通過，前市府卻稱「缺失已改善優化完成」，並動用270萬都更基金為新竹棒球場進行大內宣。另外，高虹安更爆料，其實早在去年8月間，審計部就已來函要求前市府進行咎責，且市府行政疏失人員高達十餘人，「目前最高層級是現任的內政部次長吳堂安」。

面對高虹安指控，吳堂安今日發布新聞稿澄清，他擔任新竹市政府工務處長時，棒球場相關預算書圖審核，一切均依規定辦理。且早於2021年3月即已離開新竹市政府，當時球場的整地、覆土及排水工程，均尚未施作。報導指稱其有疏失，顯與事實不符。