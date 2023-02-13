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新竹市佛教會首屆幸福城市論壇　高虹安分享「五心」願景

▲高虹安市長從社會福利面向分享幸福城市願景。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安市長從社會福利面向分享幸福城市願景。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市佛教會攜手新竹市政府舉辦2023首屆幸福城市論壇，邀請竹塹文教基金會執行長蔡榮光、華梵大學校長林從一與前校長高柏園、宣明智董事長、呂學樟董事長等各界菁英，主題從當代教育視野、人文關懷以及產業發展三大面向分享實務經驗。新竹市長高虹安也分享幸福城市願景，盼打造市府關心、老人暖心、家長放心、小孩開心、企業有信心的五心幸福城市，同時希望透過產官學與宗教界合作互補有無，共同為社會增福祉。

高虹安說明竹市具所得高、出生率高、學歷高、平均年齡低「三高一低」的人口特性，因此對孩童照顧需求上也高，她也特別從社會福利面向來分享幸福城市願景，「無法滿足每個人對於幸福的定義，但也許我們可以盡量減少讓民眾感到不幸福的事情，來增加市民的幸福感，並清楚讓市民感受到，納稅錢都花在刀口上。」

高虹安首先分享本市托育及兒童少年福利服務政策，本市有育兒指導服務、育兒津貼及托育費用補助、定點臨托服務、一區一公托及一區一親子館，未來將加強宣導，盼讓更多家長來使用這些政策，減少育兒壓力與負擔。

高虹安表示，在婦女福利及多元家庭支持方面，因竹市有較大比例婦女為家庭的照顧者與支持者，市府也提供婦女館多元課程及心理諮商、特殊境遇家庭補助及服務、好孕專車等；另也設置一區一社會福利服務中心，提供各項諮詢、家庭支持性服務，成為婦女及弱勢家庭最佳後盾。

她說，在社會救助方面，市府也提供低收及中低收入戶家庭關懷服務、急難救助紓困、發放呷熊飽餐券、愛心福利社及街友關懷服務及安置等；她也承諾持續擴大長者福利，安老津貼、重陽敬老金維持發放，並延續老花眼鏡、輔具及假牙補助，來維護長輩健康。

高虹安也提到未來努力的五大方向：第一、升級敬老愛心卡，增加點數也提升適用範圍，未來將可使用於農漁會產品折抵、搭乘國道客運、藥局；第二、針對中低收入的獨居或罹患重病的長輩，提供每月1000元營養補助金，讓長輩都能吃得健康；第三、充實社會關懷站課程與活動，並培訓據點種子教師，提升長輩們退休及養老生活品質；第四、0到6歲市府養，市府將積極籌措財源，來減輕家長育兒負擔，而凍卵補助已著手規劃，盼在今年母親節時正式上路，相關單位也已針對預算及相關辦法提出草案；第五、增加定點臨托服務。

高虹安感謝佛教會理事長淨耀法師舉辦幸福城市論壇，有機會與市民面對面分享新竹市幸福城市願景，讓市民更了解自己的施政理念，也透過交流更了解市民對於幸福城市的期待，並感謝企業願意與市府攜手推動社福工作，來發揮最大效益，盼將新竹市打造成其它城市稱羨、全世界都能看見的幸福城市。

佛教會理事長釋淨耀法師表示，新竹是一座文風鼎盛的城市，有清大、陽交大等多所大學，還有以科技為主的科學園區，其產值與成就也是名揚世界、有目共睹。但隨著科技文明的發展，人心反而變的更浮躁與焦慮，希望藉由本次論壇來探索生命的價值，並匯聚各界正向力量，為新竹打造祥和、平安、幸福的城市。

市府指出，新竹市佛教會2023首屆幸福城市論壇，邀請林從一校長、高柏園教授發表「幸福學習與覺知」、「創造生命的亮度與溫度」議題；產業趨勢上安排前金管會主委暨中華中道領導文化總會理事長陳樹講述「科技發展與人文信仰」、聯電榮譽副董事長宣明智先生與談「科技新竹：新竹有戲，台灣就有戲」等議題，透過講者專業分享與建議，作為政策推動參考，共構幸福城市。

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高虹安幸福城市

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