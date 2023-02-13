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全國首創「凍卵補助」來了　高虹安喊：還有「0到6歲」市府養

▲▼新竹市政府舉辦2023首屆幸福城市論壇，高虹安表示已著手規劃凍卵補助，盼在今年母親節時正式上路。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲高虹安表示已著手規劃凍卵補助，盼在今年母親節時正式上路。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

新竹市佛教會攜手新竹市政府舉辦2023首屆幸福城市論壇，主題從當代教育視野、人文關懷以及產業發展三大面向分享實務經驗。高虹安市長也在會上分享，未來在照顧長輩、育幼方面會加強的五大方向，包含升級敬老愛心卡、0到6歲市府養等政策，並強調凍卵補助已著手規劃，盼在今年母親節時正式上路，相關單位也已針對預算及相關辦法提出草案。

▲▼新竹市政府舉辦2023首屆幸福城市論壇，高虹安表示已著手規劃凍卵補助，盼在今年母親節時正式上路。（圖／記者陳凱力翻攝）

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新竹市佛教會攜手新竹市政府舉辦2023首屆幸福城市論壇，邀請竹塹文教基金會蔡榮光執行長、華梵大學校長林從一與前校長高柏園、宣明智董事長、呂學樟董事長等各界菁英，主題從當代教育視野、人文關懷以及產業發展三大面向分享實務經驗，高虹安市長也分享幸福城市願景，盼打造市府關心、老人暖心、家長放心、小孩開心、企業有信心的五心幸福城市，同時希望透過產官學與宗教界合作互補有無，共同為社會增福祉。

高虹安說明，竹市具所得高、出生率高、學歷高平均年齡低「三高一低」的人口特性，因此對孩童照顧需求上也高，而竹市有育兒指導服務、育兒津貼及托育費用補助、定點臨托服務、一區一公托及一區一親子館，未來將加強宣導，盼讓更多家長來使用這些政策，減少育兒壓力與負擔。

高虹安表示，在婦女福利及多元家庭支持方面，因竹市有較大比例婦女為家庭的照顧者與支持者，市府也提供婦女館多元課程及心理諮商、特殊境遇家庭補助及服務、好孕專車等；另也設置一區一社會福利服務中心，提供各項諮詢、家庭支持性服務，成為婦女及弱勢家庭最佳後盾。

高虹安指出，在社會救助方面，市府提供低收及中低收入戶家庭關懷服務、急難救助紓困、發放呷熊飽餐券、愛心福利社及街友關懷服務及安置等；她也承諾持續擴大長者福利，安老津貼、重陽敬老金維持發放，並延續老花眼鏡、輔具及假牙補助，來維護長輩健康。

高虹安也提到未來努力的五大方向：第一、升級敬老愛心卡，增加點數也提升適用範圍，未來將可使用於農漁會產品折抵、搭乘國道客運、藥局；第二、針對中低收入的獨居或罹患重病的長輩，提供每月1000元營養補助金，讓長輩都能吃得健康；第三、充實社會關懷站課程與活動，並培訓據點種子教師，提升長輩們退休及養老生活品質；第四、0到6歲市府養，市府將積極籌措財源，來減輕家長育兒負擔，而凍卵補助已著手規劃，盼在今年母親節時正式上路，相關單位也已針對預算及相關辦法提出草案；第五、增加定點臨托服務。希望能將新竹市打造成其它城市稱羨、全世界都能看見的幸福城市。

▲▼新竹市政府舉辦2023首屆幸福城市論壇，高虹安表示已著手規劃凍卵補助，盼在今年母親節時正式上路。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹市政府舉辦2023首屆幸福城市論壇，高虹安表示已著手規劃凍卵補助，盼在今年母親節時正式上路。（圖／記者陳凱力翻攝）

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