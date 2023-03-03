背「違停之父」罵名　陳歐珀還原提案經過：我有相當使命感面對問題

記者杜冠霖／台北報導

網紅「Cheap」2日在臉書批評，民進黨立委陳歐珀是中華民國違停之父，陳先前提案限縮檢舉「開啟台灣大違停時代。」陳歐珀3日受訪時喊冤，他表示照片中違停樣態相當嚴重，只要報案一定會受到處份，自己當初未提案限縮檢舉，只是檢舉後交由警察裁量，當時民眾檢舉太多樣態造成社會對立，「我敢面對這樣的問題，是有相當使命感。」

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）



陳歐珀過去曾提出交通管理處罰條例第七條之一修正草案，主張交通違規初犯先勸導、再犯才舉發，此提案最終被交通部否決。

最後經交通委員會全體決議，通過交通部與警政署共同提出的草案，該草案經警政署徵詢各級警政機關意見，以警力有限不堪負荷為由，加上質疑民眾檢舉器材多為手機，懷疑設備有誤差，認為應限縮民眾可檢舉項目以提升警察執法效能。

陳歐珀表示，有關交通處罰條例當時修法，他當時有一個提案，委員會其他委員也有提案，在交通違規部分必須做妥善處理，這是很嚴重社會對立的問題，他的提案沒有限縮檢舉，目前處理方式也沒有這個項目。

對於網紅貼出照片，陳歐珀指出，警察受理之後必須做處理，而他們有很多樣態是不予處分，有些嚴重的狀態就必須開立罰單，看到新聞上那個樣態、是相當嚴重的，民眾檢舉的話一定會受到處分，希望民眾不要誤解可以亂停。

陳歐珀直言，在紅線轉彎處停車是嚴重違規，民眾檢舉、照相後，警察是會受理的，交通的樣態太多了，經過委員會充分討論，跟相關單位有共同的依據，也歷經近2年才修法。

陳歐珀表示，當時提案也沒有提到限縮問題，民眾檢舉太多樣態確實造成對立狀態，民主國家在民眾檢舉處分的情形很少，大部分行政處分也必須有限期改善機制，但我國沒有，交通樣態又那麼多，在當時造成很多社會紛擾。

對於被網紅稱是違停之父，陳歐珀表示，多元社會尊重每個人的意見，但「之父」的名稱他不敢承擔，大家把整件事情釐清，自己沒有限縮不能檢舉，只是檢舉之後交通單位或警方要如何處理，是有民法規定的，有些是要馬上排除，也有些比較輕微的部分，可能就不予處分。

陳歐珀指出，民眾看到違規有疑問，就可以拍照去檢舉，只是警方受理時，不可能很輕微的也去做處理，法律都是治後，有些不當的地方有做檢討跟處理，但不要變成社會對立狀態，台灣是民主社會，應該討論出比較完整的法律讓社會和諧，一方面也督促政府單位對違規部分做處理，交通建設有不足的地方也一併考量。

陳歐珀表示，相關議題都是很理性討論，希望各界也給立委面對問題的勇氣，「我敢面對這樣的問題，是有相當使命感，面對這樣的問題一起解決。」