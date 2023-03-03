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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行人地獄何解？　王國材：加強取締佔用騎樓、不禮讓行人

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（資料照／記者李姿慧攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁3日率部會閣員至立院報告並備質詢，針對行人交通議題，交通部長王國材會前受訪時表示，交通部已採取幾項措施，包含：改善校園周邊道路環境、對不遵守禮讓行人之駕駛加強執法、補助行人措施設置以及清除騎樓、人行道障礙等，對於違停檢舉限縮部分也會再做檢討。

王國材表示，最近發生幾件車子不讓行人的傷亡，包含去年台中公車事故，交通部現在有對於行人的計畫，第一，對於校園地區，大概有4百多所學校周邊環境較差、要做整理，會跟地方縣市政府來合作。

王國材指出，第二，執法部分，對於不遵守禮讓行人駕駛，已經跟警政署討論，會進行一波勸導跟執法。

王國材坦言，整個行人的環境既成道路是最麻煩的，行人設施做得不好或是沒有設施，就透過工程方面的經費補助進行。

王國材表示，但人行道跟騎樓被佔用部分，透過道安會報，對於清除行人障礙做加強，也會做一個年度評鑑，給行人安全空間，這部分是政府跟全民可以一起努力的。

至於違停檢舉限縮引發爭議，王國材指出，過去民眾檢舉的部分有很多項，後來因為件數太多，警察工作繁重，因此修法讓較嚴重的方式可以被檢舉，但其他部分還是可以透過警政處理，但若確實造成行人危險，這部分會繼續檢討。

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