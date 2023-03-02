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交通地獄奪近3千人命！公路客運沒辦路口停讓訓練　領不到虧損補貼

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,台北轉運站,交通,大眾運輸,乘客,通勤,旅客,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮,國道客運。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部公路總局推動客運辦理路口停讓教育訓練。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣交通事故頻傳，更被外媒封為「行人地獄」，根據統計，去(111)年交通事故高達33萬8375件，造成2812人死亡，為降低死傷，交通部除推動路口停讓，也修正公路客運偏遠路線虧損補貼要點，明訂客運業3月起要辦理停讓教育訓練，若未對駕駛訓練，將領不到虧損補貼。

根據統計，去(111)年1月至11月道路交通事故件數攀升，其中交通事故高達33萬8375件、增加5.3％，更造成2812人死亡，死亡也飆升5.2％，另有44萬9718人受傷，也增加了5.3％。

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為降低路口死傷，交通部除修法加重路口未停讓罰款外，也進行路口工程改善，另針對大型車業者也推動路口停讓教育訓練，交通部公告修正「公路汽車客運偏遠服務路線營運虧損補貼審議及執行管理要點」，強化相關公路客運業者對行人路權重視，要求客運業者辦理路口停讓教育訓練，並定期將相關辦理成果提報當地監理機關，並增訂業者應於各補貼年度期初提報訓練計畫與各期請款條件限制。

根據路口停讓教育訓練計畫，客運業者年度補貼申請計畫資料需提報各轄管監理所備查後，納入員工訓練教材隨時訓練，虧損補貼請款時需分別提報當年上半年及下半年路口停讓訓練辦理成果。

公路總局表示，若業者未依要點規定辦理路口停讓教育訓練，將無法申請偏遠路線虧損補貼，根據歷年經驗估計，每年公路客運偏遠路線營運虧損補貼約有5億到6億元。

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