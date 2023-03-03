汽車違停人行道無法檢舉　百萬網紅2張照開戰綠委：違停之父

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汽車違停人行道無法檢舉　Cheap公開2張照批陳歐珀：違停之父

記者黃翊婷／綜合報導

擁有120萬訂閱的YouTuber「Cheap」昨日（2日）在臉書發文，直指民進黨立委陳歐珀是中華民國違停之父、政府就是交通亂源的幫凶，他下午看到一輛汽車停在人行道上，警察卻推託不處理，陳先前提案限縮檢舉，反而增加警員負擔，還加劇交通亂象，「陳歐珀，你開啟了台灣大違停時代。」沒想到文章公開後引來陳歐珀的助理留言反駁，雙方隔空交火。

網紅Cheap目睹汽車違停人行道，隔空開戰陳歐珀。（圖／翻攝自Facebook／Cheap、陳歐珀）

▲小孩和行動不便的民眾都要繞開違停車輛或擠縫隙才能通過。（圖／翻攝自Facebook／Cheap，下同。）

「陳歐珀，不愧是中華民國違停之父。」Cheap在臉書發文表示，以往因為警力不足，交通違規大多是由民眾檢舉，2020年時陳歐珀提案限縮民眾的檢舉權，例如違停紅黃線、停在人行道上等等，都只能請警員處理，民眾不能檢舉，希望能減輕大量民眾檢舉造成的警員負擔，「事實只是更增加警員負擔。」

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Cheap提到，2日下午4點50分左右他在住家附近目睹一輛車停在人行道上，另一輛BMW則停在轉角處，他打電話給350公尺外的派出所，等了15分鐘都沒人來處理，接著打了10多通電話都在忙線，只好自己騎腳踏車過去，警員說那裡是其他轄區的範圍，按照規定要請管轄的派出所處理，他忍不住提問，「如果是殺人案件呢？」對方回答「殺人當然我們會先去」，他又問，「所以交通案件不需要？」一旁的老警員則回應「規定就是這樣」。

Cheap認為，這件事不怪警察，反而是當初提案的陳歐珀問題比較大，「陳歐珀，你開啟了台灣大違停時代」，限縮民眾檢舉權不僅加重警力負擔，也加劇交通亂象，「立委的存在不是讓台灣更進步嗎？奪走了人民檢舉的權利，請你把它還給我們。」

網紅Cheap目睹汽車違停人行道，隔空開戰陳歐珀。（圖／翻攝自Facebook／Cheap、陳歐珀）

▲陳歐珀的助理留言反駁。

文章公開之後吸引超過4800名網友按讚，陳歐珀的助理李鈞冠也在文章底下留言表示，是警方不處理違停，怎麼能跑來怪立委，這樣的邏輯讓人無法理解，況且限縮檢舉是由公共政策網路參與平台連署通過的，當時所謂的檢舉達人與違規魔人對立很深，警方也表明檢舉氾濫造成警政負擔，陳歐珀提案先勸導再舉發，完全沒有限縮檢舉，最後修法是依照交通部及警政署的版本，經過交通委員會跨黨派委員共識通過。

Cheap則回應，自己是要檢舉違停在人行道的汽車，BMW只是順便，要是可以檢舉，他何必打電話給警察，結果現在又想把鍋推給警察和連署，但法案明明都是用連署的，立委應該要負責把關，不然人民選立委有何作用，「領乾薪啊？要不要我們連署把陳歐珀的財產全部充公，拿來當人本交通基金？陳歐珀一定會說不肯嘛，這麼白痴的法案怎麼會過？但限縮檢舉的法案就過了耶？」

網紅Cheap目睹汽車違停人行道，隔空開戰陳歐珀。（圖／翻攝自Facebook／Cheap、陳歐珀）

▲李鈞冠表示願意跟Cheap面對面講清楚。

李鈞冠也回嗆，「我純粹看不慣抓人祭旗的討論方式」，當初提案主文就沒有限縮檢舉，提案也沒有通過，卻全部怪在陳歐珀頭上，「你這不是民粹，什麼是民粹？我敢跟你面對面講清楚，也不要承認自己被情緒帶著走，就事論事好好討論行不行？」但因為3日至9日他人不在台灣，因此希望在13日那一周找時間相約面談。

面對李鈞冠的面談邀約，Cheap表示隨時歡迎，到時也會全程直播，就看陳歐珀和李鈞冠同不同意，「我就問你一句，你敢嗎？」

而對於助理與Cheap與隔空開戰的事情，陳歐珀目前尚未發表任何意見。不過，已經有不少網友湧入陳的臉書，並在他的文章底下留言酸諷，「路上遇到亂停車的、擋視線的就會想到你」、「前幾天新竹趕往救火的消防車被違停卡在路口，謝謝委員的提案」。

▼網友跑去陳歐珀的臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／陳歐珀）

網紅Cheap目睹汽車違停人行道，隔空開戰陳歐珀。（圖／翻攝自Facebook／Cheap、陳歐珀）

#政府就是交通亂源的幫兇 我開門見山先講了，你媽的陳OPPP 陳歐珀，不愧是中華民國違停之父，宜蘭鄉親選你真的是眼睛瞎了，你這咖還想連任，今天台灣交通這麼亂，你要負很大的責任! ...

Cheap 發佈於 2023年3月2日 星期四
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