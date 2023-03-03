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獨／華航個資外洩「張忠謀、林志玲受害」　交部傾向開罰20萬元

▲▼23日華航櫃檯前，前往柬埔寨旅客有所減少，多為回鄉的菲籍旅客準備飛去馬尼拉。（圖／記者游宗樺攝）

▲華航傳出疑似個資外洩，民航局行政檢查後認定有疏失，傾向開罰20萬元。（資料圖／記者游宗樺攝）

記者李姿慧／台北報導

華航日前接獲匿名勒贖信件，客戶個資遭駭客公開，包括副總統賴清德、台積電創辦人張忠謀、名模林志玲、交通部長王國材等都受到波及，華航第一時間急報警，民航局也對華航行政檢查，初步認定有疏失，傾向對華航開罰20萬元，目前已請華航陳述意見。

華航會員資料庫日前疑似遭駭客入侵，許多台灣政界、企業家及知名藝人等個資都駭客公開，華航第一時間報警，並初判外流個資與資料庫不盡相符，無法確認來源。

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不過民航局事後邀集資訊專家團隊前往華航行政檢查，目前該案已經完成相關調查，認定華航有疏失，雖華航也是受害者，但華航負有保管個資責任，因此傾向開罰，將與律師研究華航的陳述意見後，下周拍板。由於違反《個資法》可開罰2萬到20萬元，裁罰主管機關為交通部，不排除以最高罰20萬元開罰。

針對該案民航局已認定華航有疏失且傾向開罰，對此，民航局低調證實，指出目前已請華航提陳述意見。

華航則回應，華航日前接獲匿名網路勒贖信件後，已立即報警及依法通報主管機關，配合警方追查事件及釐清原因。本公司尊重主管機關裁罰，也將持續嚴格落實個資保護，提升資安品質，強化資通安全。對於所涉個資事件造成的紛擾及社會關注，華航表達最誠摯歉意。

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