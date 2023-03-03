　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓3月中實施11天「自由之盾」聯合軍演　恢復5年來最大規模

▲▼美軍上校泰勒、南韓軍方公報室長李成俊3日針對「自由之盾」聯合軍演展開聯合記者會。（圖／路透）

▲美軍上校泰勒、南韓軍方公報室長李成俊3日針對「自由之盾」聯合軍演展開聯合記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著北韓（朝鮮）增強核武與導彈威脅，美國與南韓將從本月13至23日展開為期11天的「自由之盾」（Freedom Shield•FS）聯合軍演，其中更包括提升至戰區級的聯合野外機動訓練（FTX），是自從文在寅政府以後睽違5年實施的大規模聯合實彈訓練，預料將引來北韓嚴厲抨擊、甚至進行試射導彈等高強度的軍事挑釁。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓聯合參謀本部公報室長李成俊（이성준，音譯）、韓美聯合軍司令部上校泰勒（Isaac Taylor）於3日上午在南韓國防部針對軍演發布聯合聲明，表示為因應北韓提升核武與導彈威脅，南韓與美國將從13至23日展開為期11天的大規模聯合軍演「自由之盾」。

在這場聯合軍演中，南韓與美國藉此強化同盟間的應對能力，同時將以近一年爆發的俄烏戰爭以及多變的國際情勢與威脅為軍演腳本。

泰勒上校則表示，「此次聯合軍演的目標，在於強化相互運用，並提升韓美聯合司令部、駐韓聯合國軍隊司令部、駐韓美軍司令部的聯合防禦戰術程序。此次軍演著重在防禦，將會成為展現堅若磐石美韓同盟的機會。」

▲▼南韓海軍陸戰隊2015年3月，在慶尚北道浦項實施美韓聯合登陸訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓海軍陸戰隊2015年3月，在慶尚北道浦項實施美韓聯合登陸訓練。（圖／達志影像／美聯社）

此次「自由之盾」聯合軍演將集中進行包括了雙龍聯合登陸作戰訓練、代號柚木刀（Teak Knife，斬首行動）的聯合特殊作戰訓練等大大小小共20多個訓練，將此次聯合野外機動訓練的規模擴大至戰區級，恢復5年前鷂鷹訓練（FE）以上的水準。

美韓兩國決定，將此次自由之盾軍演實施的聯合野外機動訓練稱為「戰士之盾聯合野外機動訓練」（Warrior Shield FTX）。

外界觀測指出，此次自由之盾聯合軍演，美軍有可能會出動戰略轟炸機、核動力潛艦等戰略資產至韓半島（朝鮮半島），而一旦美國海軍在自由之盾軍演期間出動航母，則美韓兩國海軍、甚至是日本海上自衛隊極有可能在東海（日本海）公海上展開導彈警報訓練。李成俊表示，基於作戰保密原則，暫不公開美軍戰略資產等相關資訊。

據悉，南韓文在寅政府自從和北韓簽署919南北軍事協議後，從2019年起將聯合野外機動訓練（FTX）的實施規模縮小至大隊級（營級）以下，直到去年尹錫悅政府上任後，去年下半季的「乙支自由之盾」的機動訓練便恢復至連隊級以上，此次自由之盾（FS）更提升至戰區級。

ET快訊
真實身分傻眼！「醫師」常客捅死酒店妹　自殘躺床上
欠薪2個月！　大學教師組自救會抗議
台南「滷蛋吃到飽」1天被嗑千顆　老闆一句話霸氣硬撐
酒店妹遭砍死畫面曝！　頸部、腹部多處刀傷
好市多美食包裝藏「神秘符號」！　他買回家哭了
洪金寶「激瘦坐輪椅」被攙扶買菜！　近況照曝
快訊／才上任2天！總統府副侍衛長吳松齡被拔職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓年輕人受韓流影響！使用「南韓語調」當遊戲ID　恐服勞役3個月

俄羅斯艦隊日本海演習　發射巡弋飛彈「擊中1000km外目標」

研究曝：小孩常做惡夢　老年失智、帕金森氏症風險高出85%

醫師誤診「切掉陰莖」才知沒長腫瘤　男病患要求賠償

人妻出軌尪表弟！私奔被抓回　遭公婆「鐵棍燒下體」割掉耳鼻

美韓3月中實施11天「自由之盾」聯合軍演　恢復5年來最大規模

在家擠奶「少做1件事」！男嬰出生20天細菌感染　引發癲癇死亡

狗籠旁「行刑式槍殺妻兒」　美大咖律師謀殺罪成立！恐被關到死

哥倫比亞「79名警察淪人質」遭村民攻擊包圍　示威者槍殺1警1平民

土耳其發生規模5極淺地震　震源深度4公里

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

妹子環球影城化身魔法師　用「魔杖」施咒球直接飄起

北韓年輕人受韓流影響！使用「南韓語調」當遊戲ID　恐服勞役3個月

俄羅斯艦隊日本海演習　發射巡弋飛彈「擊中1000km外目標」

研究曝：小孩常做惡夢　老年失智、帕金森氏症風險高出85%

醫師誤診「切掉陰莖」才知沒長腫瘤　男病患要求賠償

人妻出軌尪表弟！私奔被抓回　遭公婆「鐵棍燒下體」割掉耳鼻

美韓3月中實施11天「自由之盾」聯合軍演　恢復5年來最大規模

在家擠奶「少做1件事」！男嬰出生20天細菌感染　引發癲癇死亡

狗籠旁「行刑式槍殺妻兒」　美大咖律師謀殺罪成立！恐被關到死

哥倫比亞「79名警察淪人質」遭村民攻擊包圍　示威者槍殺1警1平民

土耳其發生規模5極淺地震　震源深度4公里

臭豆腐牛肉麵每周一買一送一　台北中山區星級飯店優惠只到5／31

AcQUA源少年不藏了！　「直接公佈2演唱會嘉賓」世紀合體《原子》男團

綠委清查過去五年退役軍官名單　國民黨批：懷疑國軍忠誠度？

繳不交275萬房地稅　中埔鄉舊地標「佳祿保齡球館」土地法拍1.7億

北韓年輕人受韓流影響！使用「南韓語調」當遊戲ID　恐服勞役3個月

助高三生選志願！台大多元智能選系系統　免費測評供參考

傳看錯班表施工導致南投竹山工業區大停電　台電回應了

高中木聯／雙捕機智配球造就東體低防禦率　投捕一起睡培養默契

俄羅斯艦隊日本海演習　發射巡弋飛彈「擊中1000km外目標」

研究曝：小孩常做惡夢　老年失智、帕金森氏症風險高出85%

水牛城火災引發大爆炸 2消防員被拋飛臥倒在地

國際熱門新聞

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

高中女生桌上「騎乘式」　呻吟20秒影片流出

大學生遭兄弟會欺凌致死　遺體認不出

日本發現「新領土」！　暴增7000多座島嶼

中國贏了！　37項關鍵技術研究「輾壓美國」

男大生狂嗑報廢便當　痛風腳腫無法走

整群伴娘「她1人堅持素顏」被新郎臭罵

馬雲好麻吉！　泰國「卜蜂集團」家族揭密

充電手機「電池突然爆炸」　男接電話被炸死

爽擁3妻爆紅！他再娶「小20歲嫩妹」進門

炸射影片曝！在鞭炮車旁放鞭炮　炸死1人

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

蘋果憂ChatGPT　不給這款App更新

更多熱門

相關新聞

男嬰出生20天細菌感染　引發癲癇死亡

男嬰出生20天細菌感染　引發癲癇死亡

美國疾病管制與預防中心（CDC）公布一起罕見案例，一名出生僅20天的早產兒感染致命的「阪崎腸桿菌」（Cronobacter sakazakii），病情急速惡化，最終不幸死亡，原因竟是媽媽使用的擠乳器在清洗後未正確乾燥。

數百隻鯊魚激烈進食　驚人畫面曝光

數百隻鯊魚激烈進食　驚人畫面曝光

南韓研擬解除確診隔離、大眾運輸戴口罩

南韓研擬解除確診隔離、大眾運輸戴口罩

比爾蓋茲：美國無法阻止中國擁有晶片

比爾蓋茲：美國無法阻止中國擁有晶片

美日印澳外長會議今登場　聚焦印太局勢

美日印澳外長會議今登場　聚焦印太局勢

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武南韓美國北韓朝鮮聯合軍演自由之盾自由護盾

讀者迴響

熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

快訊／香港42樓大廈「整棟燒起來」宛如末日

更多

最夯影音

更多
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面