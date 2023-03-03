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南韓研擬解除確診隔離、大眾運輸戴口罩　韓中兩國擴大往來航班

▲▼南韓政府正在考慮，是否解除地鐵等大眾運輸配戴口罩的措施。圖為今年1月底的首爾地鐵。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓政府正在考慮，是否解除地鐵等大眾運輸配戴口罩的措施。圖為今年1月底的首爾地鐵。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓隨著新冠肺炎疫情趨緩、確診者規模日益減少，當局今（3）日表示，目前正研擬是否將解除其餘的防疫措施，包括大眾交通運輸與醫療場所戴口罩、確診隔離7天等。另外，隨著南韓今年2月底解除韓中航班降落地點的限制，韓中兩國協商後決定擴大往來航班，可望每周增加至200個航班以上。

根據《韓聯社》，南韓中央安全對策本部第1次長、保健福祉部長曹圭鴻（조규홍）於3日上午主持會議時表示，「政府過去以來考量防疫情況、醫療量能，持續放寬防疫規範，往恢復日常生活的方向邁進。現在將針對下調新冠肺炎危機警報、下調傳染病等級、解除確診隔離7天義務、全面解除口罩配戴義務等措施進行討論。」

隨著南韓政府今年1月起正式解除室內口罩配戴義務，目前針對新冠肺炎的防疫措施僅剩下確診者隔離7天、大眾交通運輸（公車、地鐵、火車等）與醫療場所配戴口罩。南韓政府曾於1月表示，一旦新冠警報從「嚴重」下調至「警戒」、或是新冠肺炎的法定傳染病等級從2級調降4級，將會解除剩下的防疫措施。

▲▼ 大韓航空,仁川機場 。（圖／CFP）

▲南韓仁川國際機場 。（圖／CFP）

另外，南韓國土交通部也於3日表示，已經與中國政府完成協商，決定全面擴大韓中兩國航班路線，根據各國所持有的航權，最多每周可飛608個航班。據悉，新冠疫情爆發以前的2019年，韓中兩國航空路線每周共可飛1100多個航班，不過隨著疫情爆發後，中國全面限制國際航班的班數，直到最近開放每周62個航班往返韓中兩國。

報導指出，先前南韓曾限制中國航班只能降落在仁川國際機場，不過隨著2月28日全面解除該措施，預計本月將會增加仁川飛北京、仁川飛上海、仁川飛青島、仁川飛延吉（遼寧省延邊朝鮮族自治州）等航班，釜山航空（Air Busan）於1日重啟釜山飛延吉航線，真航空（Jin Air）與德威航空（T'way Airlines）則預計從16日起開放濟州飛西安、大邱飛延吉等航線。

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